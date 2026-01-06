Φωτεινή Ντεμίρη: «Έχει αλλάξει η καθημερινότητά μου πάρα πολύ – Έχω χρόνο για τον εαυτό μου»

Σύνοψη από το

  • Η Φωτεινή Ντεμίρη μίλησε για το βάρος που έχει ρίξει στη δουλειά της έπειτα από πολλά χρόνια, κάνοντας φέτος τρεις δουλειές, δύο παραστάσεις και ένα σίριαλ.
  • Η ηθοποιός εξήγησε ότι “έχει αλλάξει η καθημερινότητα πάρα πολύ” καθώς τα παιδιά της μεγάλωσαν και έφυγαν από το σπίτι, έχοντας πλέον “χρόνο για τον εαυτό μου”.
  • Η Φωτεινή Ντεμίρη τόνισε την αγάπη της για το επάγγελμά της, λέγοντας: “Την δουλειά μου την αγαπώ, είμαι εγώ, είναι συστατικό της προσωπικότητας μου”, προσθέτοντας πως την ενδιαφέρει και η προσωπική της ζωή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Φωτεινή Ντεμίρη
Φωτογραφία: Instagram/fofo_ntemiri

Η Φωτεινή Ντεμίρη ήταν καλεσμένη την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για το βάρος που έχει ρίξει στη δουλειά της, έπειτα από πολλά χρόνια, εξηγώντας τον λόγο που αυτό δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Μάλιστα, αναφέρθηκε στο πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα της ζωής της, από την στιγμή που τα παιδιά της μεγάλωσαν και έφυγαν από το σπίτι.

Σε ερώτηση για το αν στην απόφαση που πήρε φέτος να κάνει τρεις δουλειές, δύο παραστάσεις και ένα σίριαλ, έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι έχει περισσότερο χρόνο αφού υπάρχουν και νέα δεδομένα στη ζωή της γενικότερα, η Φωτεινή Ντεμίρη απάντησε: «Εννοείται. Τα δεδομένα που άλλαξαν τη ζωή μου, είναι κυρίως ότι τα παιδιά δεν μένουν πια στο σπίτι.

Δεν μένουν στο σπίτι τρία-τέσσερα χρόνια. Οπότε έχει αλλάξει η καθημερινότητα πάρα πολύ. Τώρα κάνω focus στη δουλειά. Από όταν γεννήθηκαν τα παιδιά, προτεραιότητά μου ήταν η οικογένεια.

Τώρα που έχουν τις ζωές τους, είμαι δίπλα τους όταν με χρειαστούν, αλλά δεν είναι η καθημερινότητά μου αυτή! Έχω χρόνο για τον εαυτό μου. Αυτό έχει και ομορφιά μέσα. Ύστερα από τόσα χρόνια που ήμουν από πάνω, δεν υπήρχα, όχι δεν υπήρχα. Ήταν τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, και μετά ήταν η δουλειά μου. Αλλά δεν μπορούσα να δώσω τόσο, όσο δίνω τώρα».

«Την δουλειά μου την αγαπώ, είμαι εγώ, είναι συστατικό της προσωπικότητας μου. Δεν την στερήθηκα, όχι, απλώς τώρα μπορώ να είμαι μόνο εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην σκέφτομαι τίποτα άλλο…

Με ενδιαφέρει και η προσωπική ζωή, εννοείται. Εντάξει, είμαι εργασιομανής, αλλά με ενδιαφέρει και η προσωπική ζωή. Όταν έχω χρόνο, με ενδιαφέρει!», είπε η ηθοποιός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 πράγματα που πρέπει να κρατάτε πάντα μυστικά, ακόμη και από τους φίλους σας

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Επίδομα θέρμανσης: Πώς υπολογίζεται – Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές

Κέλλας: Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη και η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:40 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Τζομπανάκη: «Πιστεύω ότι τον πλήγωσε τον Ορφέα πολύ ο χωρισμός μας με τον μπαμπά του»

Η Μαρία Τζομπανάκη και ο Ντίνος Αυγουστίδης παντρεύτηκαν το 1985 και χώρισαν το 1998. Στη διάρ...
20:44 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Ελένη Χατζίδου: «Όλο αυτό σε συνδυασμό με το ότι τρώω τα πάντα, με έχουν ρίξει αρκετά…»

Η Ελένη Χατζίδου διατηρεί ένα ιδιαίτερα ενεργό προφίλ στο Instagram, μέσα από το οποίο επικοιν...
19:45 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Νένα Χρονοπούλου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον γιο της – «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, πάλι αυτό το πλάσμα θα διάλεγα για παιδί μου»

Η Νένα Χρονοπούλου ήταν καλεσμένη στη σημερινή (6/1) εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Η αγαπ...
18:18 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Κωνσταντίνου για τον πατέρα του: «Ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος – Ερχόταν μία φορά τον μήνα και του έδινα ένα ποσό»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο σπουδαίος ηθ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι