Φωτεινή Ντεμίρη: «Έχει αλλάξει η καθημερινότητά μου πάρα πολύ – Έχω χρόνο για τον εαυτό μου»

Η Φωτεινή Ντεμίρη ήταν καλεσμένη την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για το βάρος που έχει ρίξει στη δουλειά της, έπειτα από πολλά χρόνια, εξηγώντας τον λόγο που αυτό δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Μάλιστα, αναφέρθηκε στο πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα της ζωής της, από την στιγμή που τα παιδιά της μεγάλωσαν και έφυγαν από το σπίτι.

Σε ερώτηση για το αν στην απόφαση που πήρε φέτος να κάνει τρεις δουλειές, δύο παραστάσεις και ένα σίριαλ, έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι έχει περισσότερο χρόνο αφού υπάρχουν και νέα δεδομένα στη ζωή της γενικότερα, η Φωτεινή Ντεμίρη απάντησε: «Εννοείται. Τα δεδομένα που άλλαξαν τη ζωή μου, είναι κυρίως ότι τα παιδιά δεν μένουν πια στο σπίτι.

Δεν μένουν στο σπίτι τρία-τέσσερα χρόνια. Οπότε έχει αλλάξει η καθημερινότητα πάρα πολύ. Τώρα κάνω focus στη δουλειά. Από όταν γεννήθηκαν τα παιδιά, προτεραιότητά μου ήταν η οικογένεια.

Τώρα που έχουν τις ζωές τους, είμαι δίπλα τους όταν με χρειαστούν, αλλά δεν είναι η καθημερινότητά μου αυτή! Έχω χρόνο για τον εαυτό μου. Αυτό έχει και ομορφιά μέσα. Ύστερα από τόσα χρόνια που ήμουν από πάνω, δεν υπήρχα, όχι δεν υπήρχα. Ήταν τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, και μετά ήταν η δουλειά μου. Αλλά δεν μπορούσα να δώσω τόσο, όσο δίνω τώρα».

«Την δουλειά μου την αγαπώ, είμαι εγώ, είναι συστατικό της προσωπικότητας μου. Δεν την στερήθηκα, όχι, απλώς τώρα μπορώ να είμαι μόνο εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην σκέφτομαι τίποτα άλλο…

Με ενδιαφέρει και η προσωπική ζωή, εννοείται. Εντάξει, είμαι εργασιομανής, αλλά με ενδιαφέρει και η προσωπική ζωή. Όταν έχω χρόνο, με ενδιαφέρει!», είπε η ηθοποιός.