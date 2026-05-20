Δαφνί: «Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ επί μία ώρα στον 59χρονο τρόφιμο» – Τι λέει στο enikos.gr για την τραγωδία ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Δαφνί
Στο συγκλονιστικό περιστατικό που εκτυλίχθηκε σήμερα (20/5/2026) τα ξημερώματα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί», κατά τη διάρκεια του οποίου 48χρονος έπνιξε τον 59χρονο συγκάτοικό του έπειτα από έντονη λεκτική αντιπαράθεση, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων,Μιχάλης Γιαννάκος.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε μαζί του, είπε στο enikos.gr: «Γύρω στις 3.30 το πρωί, στο Β’ Ψυχιατρικό τμήμα, ένας ασθενής έπεσε από το κρεβάτι του προκαλώντας εκκωφαντικό θόρυβο που κινητοποίησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, αντίκρισαν πεσμένο και λιπόθυμο τον 59χρονο άνδρα, ενώ όταν τον πλησίασαν αντιλήφθηκαν ότι δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι παθολόγοι αλλά και οι ψυχίατροι που είχαν βάρδια προσπαθώντας να τον βοηθήσουν με κάθε δυνατό τρόπο και κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ για περισσότερο από μία ώρα. Έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα».

Τι υποστήριξε ο 59χρονος

Στη συνέχεια, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, όπου κατά τη διάρκεια της έρευνας από τους αστυνομικούς, ο 48χρονος τρόφιμος ο οποίος συγκατοικούσε με τον 59χρονο, ομολόγησε ότι τον έπνιξε, έπειτα από έναν έντονο καβγά που είχαν μεταξύ τους, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί, όμως αναμένεται η γνωμάτευση του ιατροδικαστή, ώστε να εξακριβωθεί ότι ο άτυχος τρόφιμος κατάληξε από πνιγμό, δεδομένου ότι 48χρονος πάσχει από σοβαρή ψυχική νόσο και οι Αρχές όπως και το προσωπικό του ψυχιατρικού ιδρύματος, διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για την ορθότητα των ισχυρισμών του.

Οπότε αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν ενδελεχώς τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

 

 

