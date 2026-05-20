Κλίμα διάσπασης στον ΣΥΡΙΖΑ – Φήμες για αποχώρηση 20 βουλευτών με το… βλέμμα στο κόμμα Τσίπρα

Το κλίμα διάσπασης και αποδιοργάνωσης που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ, πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, έπειτα από την χθεσινή (19/5/2026) παραίτηση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιου Καλπάκη, ο οποίο περιέγραψε μία «παραλυτική κατάσταση στην Κουμουνδούρου, η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο».

Παράλληλα ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, τονίζοντας ταυτόχρονα πως θα συνεχίσει να είναι μέλος του κόμματος.

Φημολογία για αποχώρηση 20 βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας τα «ΝΕΑ», οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, αναμένονται να είναι ραγδαίες, αφού σύμφωνα με την φημολογία των τελευταίων ημερών, ακόμη 20 βουλευτές θα «κουνήσουν το μαντήλι» και είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν είτε θα παραιτηθούν από το αξίωμά τους, ώστε να συμμετάσχουν στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος διαψεύδει τη διάλυση ή την αναστολή λειτουργίας του κόμματος

Από την πλευρά του βέβαια, ο Σωκράτης Φάμελλος, εν μέσω κλυδωνισμών και «εσωτερικών αναταράξεων», προσπαθεί να διατηρήσει μία πιο συμπαγή εικόνα του κόμματος, δηλώνοντας μέσω συνέντευξής του στην ΕΡΤ, πως «Δεν υπάρχει καμία συζήτηση διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παραίτηση, στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», ενώ ερωτηθείς για τη στάση του κόμματος στις εκλογές, δήλωσε ότι: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πρωτοκλασάτα στελέχη του κόμματος που διατηρούν πιο αυστηρή στάση απέναντι στο νέο πολιτικό βήμα του κ. Τσίπρα, όπως ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης (που δεν θεωρούνται από τους ευπρόσδεκτους στο νέο κόμμα), ζητούν άμεση σύγκληση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.

Χαρακτηριστική για το συγκεκριμένο θέμα είναι και η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Παππά, σύμφωνα με την οποία υποστήριξε ότι: «Οι καθυστερήσεις αυτές και οι εκκρεμότητες, μας έχουν κοστίσει».

Ενδιαφέρον έχει η τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη, σε εκδήλωση του Νίκου Κοτζιά, στην οποία παρέστη, δηλώνοντας πως: «Είμαι υπέρ των συνεργασιών του προοδευτικού χώρου αλλά όχι υπέρ της απορρόφησης του ΣΥΡΙΖΑ».



Ο ίδιος συνεχίζει να δηλώνει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και χαρακτήρισε ως «αστείο» την προσφώνησή τον από τον Προεδρεύοντα της Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, ως ανεξάρτητο βουλευτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας τα «ΝΕΑ», ο πρώην αναπληρωτής υπουργός υγείας, συνεχίζει να λειτουργεί ως επιτελικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ως στόχο να εμφανιστεί και σε πιθανές συνεδριάσεις οργάνων, στα οποία συμμετείχε «ex officio», στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα πως «παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ πριν και μετά τις 26 Μάϊου», δηλαδή την ημερομηνία της επίσημης αναγγελίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ίσως στη βαθύτερη πολιτική και οργανωτική κρίση της μεταπολιτευτικής αριστεράς μετά το 2012. Αυτό που διαδραματίζεται τους τελευταίους μήνες δεν είναι μια απλή εσωκομματική φθορά .Οι συνεχείς παραιτήσεις στελεχών, οι συγκρούσεις μηχανισμών, η αδυναμία παραγωγής πειστικού πολιτικού λόγου και η πτώση στις δημοσκοπήσεις. δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει τον κεντρικό συνεκτικό του πυρήνα.

Δεν είναι λίγα τα στελέχη του κομματικού μηχανισμού που έχουν χάσει πλέον την πίστη τους, πως η κατάσταση μπορεί εύκολα να αντιστραφεί.