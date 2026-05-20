Οσμή αερίου στην Αττική: «Kαμία διαρροή φυσικού αερίου, οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν» – Η νέα ανακοίνωση της Enaon EDA

«Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε εύρημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Enaon EDA για την οσμή αερίου που σήμανε την Τρίτη (19/5) συναγερμό σε πολλές περιοχές στην Αττική με την ανησυχία των κατοίκων να είναι έντονη.

Περισσότερα από 28 τεχνικά συνεργεία μετέβησαν στις συγκεκριμένες περιοχές όπου υπήρχαν αναφορές για έντονη οσμή προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν το βράδυ (22:30) της Τρίτης.

Η ανακοίνωση της Enaon EDA

«Σε συνέχεια των κλήσεων που έλαβε χθες το Κέντρο της Άμεσης Επέμβασης της Εnaon EDA για οσμή στην ατμόσφαιρα σε περιοχές της Αττικής, η εταιρεία ενημερώνει ότι η διαδικασία των ελέγχων ολοκληρώθηκε χθες στις 22:30 και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή Φυσικού Αερίου ούτε υπήρξε οποιοδήποτε εύρημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής.

Τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στις περιοχές της Αττικής από όπου προήλθαν μαζικές κλήσεις πολιτών, για τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους. Η εταιρεία ενίσχυσε τη δομή της Άμεσης Επέμβασης και κινητοποίησε ειδικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ελέγχων.

Το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA έλαβε περισσότερες από 356 κλήσεις πολιτών από περιοχές όπως Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Π. Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Βύρωνας.

Συνολικά, περισσότερα από 28 τεχνικά συνεργεία της εταιρείας μετέβησαν στις προαναφερθείσες περιοχές για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, ενώ κινητοποιήθηκαν επιπλέον δύο οχήματα εξοπλισμένα με την τεχνολογία Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS) του συστήματος Picarro Surveyor για επιπρόσθετους ελέγχους. Η τεχνολογία αυτή είναι έως και 1.000 φορές πιο αποδοτική όσον αφορά την ευαισθησία και την ακρίβεια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, επιτρέποντας ταχύτατη και αξιόπιστη ανίχνευση σε μεγάλες περιοχές ελέγχου.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση».

Σαρηγιάννης στον ANT1: Πιθανότατα πρόκειται για καθαρισμό σε ένα τάνκερ ή εμπορικό πλοίο

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Σαρηγιάννης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την περίεργη οσμή υγραερίου.

Ο κ. Σαρηγιάννης αναφέρθηκε στα σενάρια που εξετάζονται για την έντονη οσμή και εκτίμησε ότι το ενδεχόμενο διαρροής δεν προκύπτει, με βάση τα διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα.

Σχετικά με το αν υπάρχει εικόνα για το τι μπορεί να προκαλεί αυτή την έντονη οσμή, ο κ. Σαρηγιάννης απάντησε: «Κοιτάξτε, εξετάζουμε φυσικά διαφορετικά σενάρια. Εγώ θεωρώ ότι το σενάριο διαρροής, πέρα από τις επίσημες διαβεβαιώσεις, και τεχνικά θεωρώ ότι δεν υφίσταται. Για να πάω στην ουσία, υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια που αυτή τη στιγμή είναι τα κυρίαρχα για μένα. Ένα είναι ότι πρόκειται για καθαρισμό ή για venting, όπως λέμε, δηλαδή για εξαέρωση ατμών από υδρογονάνθρακες, σε ένα τάνκερ, δεξαμενόπλοιο ή εμπορικό πλοίο, αγκυροβολημένο στον ευρύτερο Σαρωνικό, κάπου στην περιοχή ανάμεσα στη Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Σούνιο», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αυτό που έχουμε κάνει εμείς είναι να τρέξουμε τα τελευταία μοντέλα, ουσιαστικά πηγαίνοντας προς τα πίσω στον χρόνο, και να δούμε, με δεδομένες τις συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων οσμών από τη Δραπετσώνα μέχρι τη Βούλα, πού θα μπορούσε να είναι η πηγή. Το σημείο όπου συγκλίνουν αυτές οι τροχιές είναι εκεί που σας είπα, ανάμεσα στη Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Σούνιο. Άρα, εκεί θα εστίαζα εγώ την έρευνά μου, και το Λιμενικό, αντίστοιχα. Δεν μιλάω για πλοία που κινούνται. Μιλάω για πλοία που είναι αγκυροβολημένα. Άρα, ουσιαστικά, κάνουν διαδικασίες καθαρισμού. Και αυτό συνάδει και με το είδος της οσμής».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού αερίου, γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές» αναφέρει σε ανάρτησή του στο “X” ο Θοδωρής Κολυδάς και συνεχίζει:

«Η προκαταρκτική ανάλυση με οπισθοτροχιές δείχνει ότι οι αέριες μάζες που έφτασαν στις περιοχές όπου αναφέρθηκε η οσμή είχαν προηγουμένως κινηθεί από νότιο–νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα. Το στοιχείο αυτό καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή αιτία. Πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλαγκτόν. Για ασφαλές συμπέρασμα απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα».