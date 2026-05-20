«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Σχεδόν 70.000 οι ενδιαφερόμενοι – Πότε θα «τρέξει» το πρόγραμμα

Δημήτρης Χριστούλιας

Oικονομία

Νταντάδες της Γειτονιάς
Πολύ μεγάλη ανταπόκριση έχει το πρόγραμμα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Νταντάδες της Γειτονιάς» με τη συμμετοχή να είναι ιδιαίτερα υψηλή διαψεύδοντας και τα πιο αισιόδοξα προγνωστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr, μέχρι στιγμής έχουν επισκεφθεί την εφαρμογή ntantades.gov.gr περίπου 69.500 ενδιαφερόμενοι, έχουν υποβληθεί 770 οριστικές αιτήσεις και έχουν ήδη εγκριθεί 130 επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον των οικογενειών για το πρόγραμμα.

Και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν ανοίξει το μητρώο για τις μαμάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα  το οποίο αφορά τη φροντίδα βρεφών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Σημειώνεται ότι από τη στιγμή που μια μαμά μπαίνει στο Μητρώο «Νταντάδες της Γειτονιάς», μετά θα μπορεί να κάνει χρήση του προγράμματος. 

Ποιους αφορά το πρόγραμμα

Η πλατφόρμα έχει ανοίξει για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών σε όλη τη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση πρώτων βοηθειών, πλήρη πιστοποιητικά υγείας και ποινικού μητρώου, ενώ όσοι δεν έχουν σχετική ειδικότητα αποκτούν βασική κατάρτιση μέσω δωρεάν διαδικτυακού σεμιναρίου.

Το πρόγραμμα αφορά σε βρέφη και νήπια από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής όχι μόνο σε επαγγελματίες, αλλά και σε πρόσωπα από το οικείο περιβάλλον της οικογένειας, όπως οι παππούδες και οι γιαγιάδες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να φροντίζει έως τρία παιδιά με τη συγκατάθεση των γονέων, λαμβάνοντας έως 1.500 ευρώ τον μήνα με εργόσημο.

Η οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες θα ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα για γονείς πλήρους απασχόλησης ή ελεύθερους επαγγελματίες και σε 300 ευρώ τον μήνα για γονείς μερικής απασχόλησης ή σε αναζήτηση εργασίας, καλύπτοντας και το εργόσημο της επιμελήτριας ή του επιμελητή.

Εισοδηματικά κριτήρια

Ωφελούμενες είναι οι εργαζόμενες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι άνεργες μητέρες που πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα:

  • Το ετήσιο ατομικό εισόδημα μιας μητέρας με 1 παιδί θα πρέπει να φτάνει έως τα 24.000 ευρώ,
  • Το ετήσιο ατομικό εισόδημα μιας  μητέρας με 2 παιδί θα πρέπει να είναι έως 27.000 ευρώ,

Και καταργούνται για πρώτη φορά τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι για πρώτη φορά λαμβάνεται κοινωνική μέριμνα και για τις φοιτήτριες και τις σπουδάστριες μητέρες.

