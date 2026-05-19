ΔΥΠΑ: Από αύριο οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Ποιοι θα λάβουν τις 70.000 επιταγές

Εύη Κατσώλη

Oικονομία

κατασκηνώσεις
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Αρχίζουν, αύριο  Τετάρτη, (20/5) και ώρα 14:00, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2026» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για τις αιτήσεις έως την Τρίτη, 26 Μαΐου και ώρα 23:59.

Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6-16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες μέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας αλλά και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι είναι:

  • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
  • ασφαλισμένοι στον e EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
  • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών, οι οποίοι, αν είναι διαζευγμένοι ή έγγαμοι πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, ενώ αν είναι μονογονείς πρέπει να έχουν εισόδημα έως 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο (μετά το πρώτο).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω εξαιρούνται της μοριοδότησης, εφόσον οι προσφερόμενες από τους παρόχους θέσεις για τα παιδιά με αναπηρία επαρκούν για τη φιλοξενία όλων των παιδιών αυτών, ενώ για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2026.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Οι πάροχοι

Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και επικαιροποίησης δικαιολογητικών θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/parokhoi-kataskenoses

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Πάροχοι κατασκήνωσης Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοιξε ο δρόμος για αποζημίωση των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης σε άτομα με Διαβήτη

Μάριος Θεμιστοκλέους για Χανταϊό και Έμπολα: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

Νομοσχέδιο για καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών: Πότε θα κλειδώσει το πλαφόν στο ποσό για την αποπληρωμή των δανείων – Όλα ...

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026 για 4.746 μόνιμες θέσεις: «Έφυγε» για Εθνικό Τυπογραφείο

Μια νέα θεωρία για τη σκοτεινή ύλη υπόσχεται να λύσει τρία κοσμικά μυστήρια

Πώς η agentic AI μπορεί να επιτρέψει τη ρομποτική πλοήγηση γενικού σκοπού
περισσότερα
13:11 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Τάσος Αναστασάτος στον Realfm 97,8 για Μέση Ανατολή: Ακόμη κι αν η κατάσταση εξομαλυνθεί αύριο, θα πάρει εβδομάδες ή και μήνες για να επανέλθουμε σε μία κανονικότητα

Για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, μίλησε σ...
09:52 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Kεραμέως: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Τι είπε για την απόφαση του ΣτΕ

Δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας ξεκαθάρισε σήμερα, μιλώντας στην εκπομπή ...
08:33 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Ρεύματος: Η παγίδα που πρέπει να αποφύγετε για να μην υποβάλετε «διπλή» αίτηση  

Έκπτωση έως και 70% στους λογαριασμούς ρεύματος μπορούν να κερδίσουν τα ευάλωτα νοικοκυριά που...
07:16 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Καύσιμα: Ολοταχώς για νέες αυξήσεις στην αμόλυβδη βενζίνη – Ποιες είναι οι νεότερες προβλέψεις

Σε νέα τροχιά ανόδου βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ προμηνύοντας νέ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν