Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Enikos Newsroom

Διεθνή Νέα

Πούτιν Κίνα
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε σήμερα στην Κίνα για τη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει στόχο να προβάλει μια εικόνα ακλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην κινεζική πρωτεύουσα.

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Πούτιν προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Πεκίνου λίγο μετά τις 23:15 το βράδυ (18:15 ώρα Ελλάδας), όπου τον περίμεναν στρατιωτικοί αξιωματούχοι για να τον υποδεχτούν.

Ο 73χρονος Πούτιν και ο 72χρονος Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν τρόπους για να «ενισχύσουν» τη διμερή στρατηγική σύμπραξη και «θα ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία.

Οι δύο πρόεδροι αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.

Η επισημοποίηση της επίσκεψης του Πούτιν στην Κίνα επισημοποιήθηκε μόλις ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα, την πρώτη Αμερικανού προέδρου στη χώρα εδώ και εννέα χρόνια.

