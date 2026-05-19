Τραγωδία στη Ρόδο: Δεν λειτουργούσε το φανάρι σύμφωνα με νέες μαρτυρίες – «Πονάω, πήγα σε ψυχολόγο» λέει η φίλη του 44χρονου

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στη Ρόδο με τις δύο νεκρές γυναίκες έρχονται σήμερα Τρίτη στη δημοσιότητα. Όπως αποκαλύπτουν νέες μαρτυρίες, εκτός του ότι ο 44χρονος φαίνεται να έτρεχε υπερβολικά, δεν λειτουργούσε το φανάρι στο σημείο εκείνο της Αφάντου, στη Ρόδου – Λίνδου.

Παράλληλα, σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι η σύντροφος του οδηγού της BMW η οποία επέβαινε στο αυτοκίνητο, τραυματίσθηκε και πήγε σε ψυχολόγο για να διαχειριστεί το σοκ που υπέστη.

Όλα συνέβησαν στο 18ο χιλιόμετρο Ρόδου – Λίνδου και ενώ το όχημα με τις δύο γυναίκες περίμενε στο φανάρι για να περάσει απέναντι και να μπουν σε ένα στενό με κατεύθυνση προς τη θάλασσα.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως η BMW του 44χρονου είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα και πέρασε με κόκκινο, κάτι το οποίο ακόμα εξετάζεται.

«Εάν δεις το βίντεο από την καφετέρια μπορείς να δεις. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έτρεχε αλλά τα φανάρια δεν λειτουργούσαν», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, στο LiveNews του Mega.

Συνοδηγός 44χρονου: Πονάω, έχω χτυπήσει και πήγα σε ψυχολόγο

Η συνοδηγός και φίλη του 44χρονου είπε στην ίδια εκπομπή πως βρίσκεται σε σοκ και η κατάστασή της δεν της επιτρέπει να θυμηθεί πώς ακριβώς έγινε το τροχαίο.

«Είμαι σε κατάσταση σοκ. Έχω πάει σε ψυχολόγο. Πονάω. Δεν είμαι καλά. Έχω χτυπήσει στον θώρακα και τον σβέρκο.»

Στο οπτικό υλικό που κυκλοφορεί το φανάρι δεν φαίνεται, όμως οι ειδικοί εκτιμούν πως η BMW είχε αναπτύξει ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Γίνεται λόγος ακόμα και για 140 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το όριο είναι τα 60.

Πάντως κάτοικοι μιλούν για σημείο – καρμανιόλα.

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μαρτυρίες για τον σηματοδότη που έβλεπαν οι δύο γυναίκες στη διασταύρωση. Ήταν, αναφέρουν, εκτός λειτουργίας. Ίσως για αυτόν τον λόγο η 57χρονη να χρειάστηκε να ρισκάρει για να στρίψει.

«Οι κοπέλες δεν φταίγανε. Τα φανάρια δεν λειτουργούσαν», λέει μάρτυρας, ενώ ένας ακόμα σημειώνει.

«Πήγε να βγει, ξαναγύρισε, γιατί δεν δούλευε το κόκκινο το φανάρι και μετά έφυγαν οι κοπέλες και έγινε το δυστύχημα.»

«Δυο ζωές χαθήκαν άδικα», λέει ο αδελφός της 57χρονης.

Ο 44χρονος αρνείται κατηγορηματικά ότι πέρασε με κόκκινο.

Αύριο Τετάρτη κηδεύονται οι δύο γυναίκες, ενώ απολογείται, την ίδια ώρα, και ο 44χρονος στον ανακριτή. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για δύο κακουργήματα.

Αδελφός 57χρονης: Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν εκείνη και η ανιψιά μου

Στο LiveNews μίλησε ο αδελφός της 57χρονης, Βίκτωρας.

«Αυτό το βίντεο είδα κι εγώ και δεν το πίστευα ότι ήταν η αδελφή μου και η ανιψιά μου μέχρι που ήρθε ένας γνωστός μου και μου πε το συμβάν και τρέχαμε σε νοσοκομεία και σε τροχαία.

Έτσι μου χουν πει (ότι πέρασε ο άλλος οδηγός το κόκκινο φανάρι).»

Δεν γνωρίζει, είπε, ότι εάν ο άνθρωπος που του το πε έχει καταθέσει στην αστυνομία.

Είπε ακόμη ότι η αδελφή του ήταν μία προσεκτική οδηγός και ζήτησε να σταθεί η Δικαιοσύνη στο ύψος των περιστάσεων.