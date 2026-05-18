Τραγωδία στη Ρόδο: Δεν πέρασε με κόκκινο, λέει η αδελφή του οδηγού – Οι μαρτυρίες και οι άγνωστες πτυχές της τραγωδίας με τις 2 νεκρές γυναίκες

Η Ρόδος θρηνεί τον χαμό δύο γυναικών, μίας 57χρονης μητέρας και της 26χρονης κόρης της, σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου, χτες Κυριακή στις 15.30. Το όχημα των γυναικών ανατράπηκε και μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, αφού πρώτα επί της ουσίας “εμβολίστηκε” από άλλο όχημα.

Ο οδηγός του 2ου οχήματος, ένας 44χρονος στον οποίον έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος υποστηρίζει ότι ουδέποτε παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και πως πήγαινε κανονικά στην πορεία του.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως παραδέχθηκε τελικά ότι έτρεχε.

«Οι εκλιπόντες, η μητέρα και η κόρη, ερχόντουσαν από την κατεύθυνση από Ρόδο προς Λίνδο. Εκεί ακριβώς, στο φανάρι όταν σταματήσει, έχει δύο κατευθύνσεις. Η μία συνεχίζει για Λίνδο και η άλλη πάει προς παραλία αριστερά κάτω.

Το άλλο αυτοκίνητο ερχόταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα από Λίνδο προς Ρόδο.

Προφανώς οι κοπέλες στρίψανε νόμιμα αριστερά για να πάνε προς παραλία», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Στο οπτικό υλικό δεν καταγράφεται το φανάρι, ώστε να γίνει κατανοητό εάν ο οδηγός της BMW παραβίασε το κόκκινο. Όμως, δείχνει να τρέχει υπερβολικά.

Εργαζόμενος του 44χρονου ανέφερε στο Mega:

«Δεν τον έχω ξανακούσει έτσι. Η φωνή του είναι τρεμάμενη. Ίσως κι εκείνος… Δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τι και πώς. Και φυσικά με τη νομοθεσία που υπάρχει κιόλας τώρα, με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αλλαγές που έχουν γίνει, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ βαρύ. Εγώ στον Κ… είμαι πέντε χρόνια», λέει ο Ευάγγελος Θοδωρής.

Τρόπος ζωής για εκείνον η ταχύτητα

Όπως αναφέρει το Mega η ταχύτητα ήταν τρόπος ζωής για εκείνον. Έπαιρνε μέρος σε αγώνες και εκτός συνόρων, όπως στη Βουλγαρία, ενώ διατηρούσε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στο κέντρο της Ρόδου. Είναι πατέρας δύο παιδιών. Φίλοι του λένε ότι πρόσεχε όταν έπιανε το τιμόνι στους δρόμους του νησιού.

«Δουλεύω πέντε χρόνια στις επιχειρήσεις του. Τι να σας πω; Έχω μία γνώμη για τον… πολύ θετική. Όσον αφορά το εργασιακό του. Από και και πέρα ναι, έχει δύο παιδιά. Είναι πατέρας δύο παιδιών.

Πολύ καλός οδηγός, πολύ, πολύ καλός οδηγός. Και όσον αφορά αυτά που ακούγονται, πριν μία εβδομάδα για να καταλάβετε, και αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω, ο Κ πριν μία εβδομάδα ήταν στη Βουλγαρία, σε μια πίστα. Αυτό φαίνεται κιόλας στα σόσιαλ του.

Για να καταλάβετε, το αυτοκίνητό του πήγε εκεί μεταφορικά. Δεν πήγε οδικά.»

Στο αυτοκίνητο του 47χρονου βρισκόταν η σύντροφός του και ο 17χρονος γιος του. Όλοι γλίτωσαν με επιπόλαια τραύματα.

Οι άγνωστες πτυχές της τραγωδίας

Μάνα και κόρη πήγαιναν βόλτα στην παραλία. Δεν είχαν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Αδελφική φίλη του θύματος λέει:

«Αν μου έλεγες κορίτσι μου ότι αυτό το κορίτσι κατέβηκε ένα σκαλοπατάκι και σκοτώθηκε, θα το πίστευα. Αν εμπιστευόμουν σε έναν άνθρωπο το τιμόνι όλα αυτά τα χρόνια που υπήρξαμε αδελφικές φίλες και κολλητές, ήταν στη Μαρία.»

Πριν λίγα χρόνια πέθανε ο σύζυγος της 57χρονης και πατέρας της 26χρονης.

«Το μόνο που θα πω είναι ότι τουλάχιστον είναι αγκαλιά και οι τρεις μαζί αυτή τη στιγμή. Ο μπαμπάς, η μαμά και το παιδί. Μόνο αυτό… για να παρηγορηθούμε εμείς. Έτσι;».

«Και δεν ήταν να πεις η κακιά η ώρα, γιατί ο άνθρωπος το προκαλούσε. Τώρα, πριν από λίγο, με πήρε η κοινή μας οδοντίατρος και μου λέει, τον είδα να οδηγεί. Και είπα εκείνη την ώρα, το είδα λέει το BMW που έτρεχε κι έκανε αυτά. Και είπα πάει να σκοτώσει κάποιον. Πού να φανταστώ ότι θα σκότωνε τη Μαρία μας και το παιδί;», λέει η φίλη της.

«Γεμάτη ζωή… η κοπέλα είχε μια λατρεία με τη θάλασσα και προφανώς δεν ξέρω, αλλά πρέπει να πήγαιναν στη θάλασσα με το παιδί εκείνη την ώρα.

«Είπα στον σύζυγό μου “έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον”»

Μάρτυρας, που βρισκόταν στον ίδιο δρόμο με τον 44χρονο οδηγό, πριν το δυστύχημα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1, ανέφερε:

«Ήταν μεσημέρι γύρω στις 12. Κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο με κατεύθυνση από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη, στις Καλυθιές. Ακούσαμε λίγο μετά τα φανάρια, στη διασταύρωση Κοσκινού, πολύ δυνατό θόρυβο από πίσω μας και νομίζαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί με αυτοκίνητο ή με μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε».

Και πρόσθεσε:

«Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος. Μέσα σε δευτερόλεπτα μας προσπερνάει ένα ασημί μικροκαμωμένο αυτοκίνητο, αυτό προλάβαμε να δούμε. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα κάνοντας ζιγκ ζαγκ.

Μάλιστα είχα πει και στον σύζυγό μου εκείνη την ώρα να κάνουμε άκρη και να κόψουμε ταχύτητα γιατί κάποιος τρέχει πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει ταχύτητα γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ δυνατά, ενώ ήδη είχε απομακρυνθεί πάρα πολλά χιλιόμετρα. Είπα στον σύζυγό μου πως ”έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον”. Λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι σκότωσε τις δύο κοπέλες».

Αδελφή κατηγορούμενου: Ήταν η κακιά η ώρα

Ο οδηγός υποστηρίζει και στην αστυνομία ότι πέρασε κανονικά με πράσινο και είδε ξαφνικά μπροστά του το όχημα με τις δύο γυναίκες. Το ίδιο είπε και στο Live News η αδελφή του:

«Αυτός μας λέει ότι εγώ δεν πέρασα με κανένα κόκκινο και έγινε ένα… μου έκοψε τον δρόμο και ότι έκανε αναστροφή από το απέναντι ρεύμα. Αυτό μας λέει. Ακούμε διάφορα τώρα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τώρα. Χαθήκαν δύο ψυχές. Η κακιά στιγμή ήταν η στιγμή εκεί. Εμένα μου είπε:

“Δεν έτρεχα. Το φανάρι ήταν πράσινο όταν πέρασα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει”, αυτό το πράγμα μου είπε. Τώρα περιμένω να πω τι θα γίνει από την αστυνομία.

Έχει δύο παιδιά. Έχει δύο επιχειρήσεις. Ήταν επαγγελματίας οδηγός. Δεν είναι να πεις ότι ήταν ένας άσχετος οδηγός. Απλώς του αρέσει η ταχύτητα. Του αρέσει γιατί πηγαίνει σε αγώνες, τρέχει σε αγώνες. Είναι έμπειρος, πολύ έμπειρος οδηγός.

Κανένας δεν είχε πρόθεση να γίνει αυτό. Δεν είμαι εγώ η υπεύθυνη που θα μπορέσω να κρίνω, ας πούμε, το πώς οδηγούσε αυτός και το τι έγινε. Ούτε τις κοπέλες και ούτε θα θέλαμε να πεθάνουν και αυτές να γίνει αυτό που έγινε.

Γιατί κι αυτές ήταν πολύ γνωστές εδώ πέρα στη Ρόδο. Τις ήξερα κι αυτές.

Αλλά από κει και πέρα, ότι και να πω άδικα θα πω.

Να πω ότι είναι καλό παιδί. Κι αυτές καλές ήταν. Όλοι καλοί είμαστε. Αλλά η ταχύτητα είναι ταχύτητα. Έχει ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ δυνατό, αγωνιστικό. Το καταλαβαίνω. Δεν ήταν εσκεμμένο αυτό το πράγμα.»