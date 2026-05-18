Ρόδος: Θλίψη στο νησί για τον θάνατο μητέρας και κόρης – Ενώπιον του εισαγγελέα ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου

Ενώπιον του εισαγγελέα θα βρεθεί το μεσημέρι ο οδηγός του αυτοκινήτου, που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο. Εκεί όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα.

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών από τους γιατρούς, κρατείται από τους αστυνομικούς της Τροχαίας του νησιού, καθώς σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, rodiaki.gr.

Το τροχαίο συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Αφάντου. Μητέρα και κόρη έχασαν τη ζωή τους βυθίζοντας στο πένθος το νησί.

Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση, επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και ακόμη μία γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει από μαρτυρίες οι αστυνομικοί, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν σταματημένες στο φανάρι. Μόλις αυτό άναψε, ξεκίνησαν και έγινε η σύγκρουση με το άλλο αυτοκίνητο. Ήταν τόσο σφοδρή, ώστε το όχημα των δύο γυναικών ανετράπη και διαλύθηκε.

Mαρτυρίες, που επικαλείται το Ertnews, αναφέρουν ότι ο οδηγός της BMW έτρεχε με ταχύτητα πάνω από το επιτρεπτό όριο.