Καιρός: Μετά τα 26άρια, έρχονται μπόρες και χαλάζι – Άστατο μοτίβο έως και το Σάββατο, πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Άστατο αναμένεται να είναι το μοτίβο του καιρού την εβδομάδα που άρχισε και ειδικά από την Τρίτη και έπειτα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, καθώς ευνοείται η κάθοδος πιο ψυχρών αερίων μαζών από την Κεντρική Ευρώπη.
Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες, στο ξεκίνημα της ημέρας συναντάμε διψήφιες στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα και το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φτάσει και στους 26 βαθμούς. Αυτή την εικόνα θα τη συναντάμε τουλάχιστον έως την Παρασκευή.
Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Στην Αττική σήμερα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια αν και προς το απόγευμα θα συναντήσουμε και λίγα σύννεφα στην ορεινή ημιορεινή ζώνη. Στο πεδίο των ανέμων, επικρατούν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση κοντά στα 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα ξεκινά με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Δεν αποκλείεται αργά το απόγευμα να δούμε κάποιους όμβρους στα βουνά του νομού, όπου σήμερα επικρατεί Βαρδάρης με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 βαθμούς.
Ο καιρός τις επόμενες ημέρες
Από την Τρίτη, η αστάθεια θα ενταθεί, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σχηματιστούν καταιγιδοφόρα νέφη στα ορεινά και σταδιακά σε χαμηλότερες περιοχές, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες. Αν και τα φαινόμενα θα είναι σύντομα, δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα.
Την Τετάρτη, η κακοκαιρία θα επεκταθεί στο Αιγαίο, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Από την Πέμπτη έως το Σάββατο, προβλέπεται περαιτέρω επιδείνωση, με έντονα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τοπικά ενδέχεται να σημειωθούν μικροπλημμύρες, ενώ η ένταση των φαινομένων –ιδίως των χαλαζοπτώσεων και των κεραυνών– θα είναι σημαντική.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 19-05-2026
- Αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και, από το μεσημέρι, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, καταιγίδες.
- Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοανατολικά.
- Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.
- Μετά το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στο βόρειο Αιγαίο.
- Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και, βαθμιαία από το απόγευμα, 5 με 6 μποφόρ. Στα νότια πελάγη θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί, τοπικά έως 7 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
- Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-05-2026
- Στα ανατολικά θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
- Το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.
- Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι, κυρίως στα ορεινά.
- Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-05-2026
- Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα.
- Τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά.
- Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2026
- Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
- Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.
- Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα.
- Τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά.
- Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή