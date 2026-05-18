Καιρός: Μετά τα 26άρια, έρχονται μπόρες και χαλάζι – Άστατο μοτίβο έως και το Σάββατο, πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Άστατο αναμένεται να είναι το μοτίβο του καιρού την εβδομάδα που άρχισε και ειδικά από την Τρίτη και έπειτα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, καθώς ευνοείται η κάθοδος πιο ψυχρών αερίων μαζών από την Κεντρική Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες, στο ξεκίνημα της ημέρας συναντάμε διψήφιες στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα και το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φτάσει και στους 26 βαθμούς. Αυτή την εικόνα θα τη συναντάμε τουλάχιστον έως την Παρασκευή.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική σήμερα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια αν και προς το απόγευμα θα συναντήσουμε και λίγα σύννεφα στην ορεινή ημιορεινή ζώνη. Στο πεδίο των ανέμων, επικρατούν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση κοντά στα 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα ξεκινά με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Δεν αποκλείεται αργά το απόγευμα να δούμε κάποιους όμβρους στα βουνά του νομού, όπου σήμερα επικρατεί Βαρδάρης με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από την Τρίτη, η αστάθεια θα ενταθεί, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σχηματιστούν καταιγιδοφόρα νέφη στα ορεινά και σταδιακά σε χαμηλότερες περιοχές, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες. Αν και τα φαινόμενα θα είναι σύντομα, δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα.

Την Τετάρτη, η κακοκαιρία θα επεκταθεί στο Αιγαίο, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Από την Πέμπτη έως το Σάββατο, προβλέπεται περαιτέρω επιδείνωση, με έντονα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τοπικά ενδέχεται να σημειωθούν μικροπλημμύρες, ενώ η ένταση των φαινομένων –ιδίως των χαλαζοπτώσεων και των κεραυνών– θα είναι σημαντική.

Δείτε το βίντεο του OPEN: