Τρίκαλα: Ο πρώτος γάμος στις φυλακές – Η ιστορική τελετή στα 20 χρόνια λειτουργίας

Γάμος πίσω… από τα κάγκελα την ερχόμενη Κυριακή (24/5). Είκοσι χρόνια λειτουργίας συμπληρώνουν οι φυλακές στα Τρίκαλα και έφτασε η στιγμή να τελεστεί και ο πρώτος γάμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, trikalavoice.gr για την ερχόμενη Κυριακή έχει προγραμματιστεί και θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ελευθερίου, εντός των φυλακών, το Ιερό Μυστήριο.

Η νύφη θα προσέλθει στον Ναό για να παντρευτεί 45χρονο κρατούμενο. Τον γάμο θα τελέσει ο Αρχιμανδρίτης Ευμένιος Αυγουστάκης, ο οποίος με τις ευλογίες του Μητροπολίτου Τρίκκης Χρυσοστόμου έχει οριστεί και έχει αναλάβει την τελευταία διετία την πνευματική καθοδήγηση των κρατουμένων των φυλακών Τρικάλων, κάνοντας σημαντικό έργο.