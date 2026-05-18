Θεσσαλονίκη: Έβρεξαν με νεροπίστολα 22χρονο, τον βιντεοσκόπησαν και τον χτύπησαν – 6 συλλήψεις

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη Λευκός Πύργος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Έβρεξαν με νεροπίστολα 22χρονο, βιντεοσκοπώντας την πράξη τους με κινητά τηλέφωνα, ενώ στη συνέχεια εξύβρισαν και χτύπησαν το θύμα τους. Πρόκειται για έξι άτομα, 16 έως 19 ετών, που συνελήφθησαν, έπειτα από καταγγελία του 22χρονου, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής, ενώ τα αίτια δεν έχουν γίνει -μέχρι στιγμής- γνωστά.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων (τρεις Έλληνες και τρεις Αλβανοί), σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση κι απλή σωματική βλάβη.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του στομάχου: Τα 9 διακριτικά συμπτώματα που πολλοί αγνοούν

Καρκίνος του προστάτη: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την έγκαιρη διάγνωση

Πετρέλαιο: Πάνω από 111 δολάρια το βαρέλι η τιμή του brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ

«Σπίτι μου ΙΙ»: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι για να λάβουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλό επιτόκιο

Επείγουσα προειδοποίηση της Microsoft για κενό ασφαλείας μηδενικής ημέρας στον Exchange Server

Το YouTube επεκτείνει το εργαλείο εντοπισμού AI deepfakes σε όλους τους ενήλικους χρήστες
περισσότερα
10:14 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Καιρός: Μετά τα 26άρια, έρχονται μπόρες και χαλάζι – Άστατο μοτίβο έως και το Σάββατο, πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Άστατο αναμένεται να είναι το μοτίβο του καιρού την εβδομάδα που άρχισε και ειδικά από την Τρί...
09:51 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Τρίκαλα: Ο πρώτος γάμος στις φυλακές – Η ιστορική τελετή στα 20 χρόνια λειτουργίας

Γάμος πίσω… από τα κάγκελα την ερχόμενη Κυριακή (24/5). Είκοσι χρόνια λειτουργίας συμπλη...
09:42 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Με ταχύτητα… ράλι στην Περιφερειακή Οδό – Συνελήφθη 30χρονος οδηγός που «έπιασε» 209 χλμ/ώρα

Σε αγωνιστική πίστα μετέτρεψε την Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης 30χρονος οδηγός, ο οποίος ...
09:23 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Ρόδος: Θλίψη στο νησί για τον θάνατο μητέρας και κόρης – Ενώπιον του εισαγγελέα ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου

Ενώπιον του εισαγγελέα θα βρεθεί το μεσημέρι ο οδηγός του αυτοκινήτου, που ενεπλάκη στο θανατη...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν