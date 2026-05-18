Θεσσαλονίκη: Έβρεξαν με νεροπίστολα 22χρονο, τον βιντεοσκόπησαν και τον χτύπησαν – 6 συλλήψεις

Έβρεξαν με νεροπίστολα 22χρονο, βιντεοσκοπώντας την πράξη τους με κινητά τηλέφωνα, ενώ στη συνέχεια εξύβρισαν και χτύπησαν το θύμα τους. Πρόκειται για έξι άτομα, 16 έως 19 ετών, που συνελήφθησαν, έπειτα από καταγγελία του 22χρονου, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής, ενώ τα αίτια δεν έχουν γίνει -μέχρι στιγμής- γνωστά.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων (τρεις Έλληνες και τρεις Αλβανοί), σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση κι απλή σωματική βλάβη.