Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ο νικητής μου» – Ο Akylas, το μήνυμα στήριξης και το… χρυσό μετάλλιο

Εύη Κατσώλη

Lifestyle

Γιάννης Αντετοκούνμπο
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μήνυμα στήριξης στον Akyla από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μπορεί ο Akylas να μην το… έφερε και να κατέκτησε την 10η θέση στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, όμως, κέρδισε τις εντυπώσεις και αρκετούς νέους φαν.

Ένας από αυτούς είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος σε ανάρτησή του στο Instagram με τη μορφή story, ανέβασε μια φωτογραφία του Akyla και τη συνόδευσε με τη λεζάντα: «Ο νικητής μου». Μάλιστα, έβαλε δίπλα και ένα χρυσό μετάλλιο.

Ο Akylas συγκέντρωσε 220 βαθμούς εκπροσωπώντας την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εξατομικευμένο εμβόλιο δίνει ελπίδα για επιθετικό καρκίνο του εγκεφάλου – Ασθενής χωρίς υποτροπή σχεδόν 5 χρόνια μετά

Καρκίνος του στομάχου: Τα 9 διακριτικά συμπτώματα που πολλοί αγνοούν

Εφορία: Τι εξετάζει η ΑΑΔΕ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Πετρέλαιο: Πάνω από 111 δολάρια το βαρέλι η τιμή του brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Ένα κρυφό όριο επιτρέπει τον έλεγχο στους έλικες των υγρών κρυστάλλων – Φέρνει ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες

Επείγουσα προειδοποίηση της Microsoft για κενό ασφαλείας μηδενικής ημέρας στον Exchange Server
περισσότερα
03:45 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Σοφία Δανέζη: «Μου έχουν κάνει δύο προτάσεις γάμου και δεν το προχώρησα»

Η Σοφία Δανέζη μίλησε για την προσωπική ζωή της, με αφορμή την απήχηση που έχει το τελευταίο τ...
00:25 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Survivor – Σταύρος Φλώρος: Το βίντεο μέσα από το νοσοκομείο και το συγκινητικό μήνυμα στον Μάνο Μαλλιαρό

Ο Σταύρος Φλώρος επικοινώνησε με τους ακολούθους του στο Instagram, μέσα από ένα βίντεο που κο...
22:44 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Έλλη Κοκκίνου: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της – «Και κάπως έτσι πέρασαν τα χρόνια και πήγες 18»

Δέκα οχτώ ετών έγινε ο γιος της Έλλης Κοκκίνου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια το βράδυ της Κυριακής ...
22:26 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Ελένη Ράντου: «Έτρωγα πάρα πολύ μπούλινγκ απ’ όλα τα παιδιά – Ντρεπόμουν να βγω»

Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Ελένη Ράντου ήταν καλεσμένη στο «Πάμε μια βόλτα;». Κατά τη διάρκεια τη...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν