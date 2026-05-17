Eurovision 2026 – Akylas: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά την 10η θέση στον μουσικό διαγωνισμό – «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, είμαι στενοχωρημένος»

Ο Akylas παρέμεινε στην τελική δεκάδα της Eurovision και δέχθηκε στήριξη, αγάπη και χειροκρότημα μετά την ολοκλήρωση του φετινού διαγωνισμού. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας χόρεψε χαμογελαστός και χειροκρότησε τη νικήτρια της βραδιάς, ενώ στη συνέχεια μίλησε στην ΕΡΤ, πριν μεταβεί στο κέντρο Τύπου.

Στις πρώτες δηλώσεις του, ο Akylas αναφέρθηκε στη στήριξη που έλαβε και στην προσπάθεια που κατέβαλε σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του. Ο ίδιος εξέφρασε τη στενοχώρια του, καθώς, όπως είπε, δεν ήθελε να απογοητεύσει όσους τον στήριξαν.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στενοχωρημένος, γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Δεν ήθελα να στεναχωρήσω. Πραγματικά, με φέρατε μέχρι εδώ. Με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό. Και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Και αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ», είπε.

Η δήλωση του Akyla ολοκληρώθηκε με αναφορά στο αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Ο ίδιος είπε ότι «ίσως μας αδίκησαν λίγο», ενώ ευχαρίστησε την Ελλάδα για την ευκαιρία που του έδωσε να ζήσει αυτή την εμπειρία.

«Ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ», είπε.