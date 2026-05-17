Συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο του Europe Gulf Forum

Σειρά συναντήσεων είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες, Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στο περιθώριο του Europe Gulf Forum, που φιλοξενείται στο Costa Navarino. Ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντήθηκε με τη διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και τον αντιπρόεδρο της βρετανικής κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι.

Στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την επικεφαλής του ΔΝΤ, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις επιπτώσεις της κρίσης στον Κόλπο στην παγκόσμια οικονομία και στον ενεργειακό εφοδιασμό. Η συζήτηση εστίασε στις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει τις συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την ταχεία και δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και για το μεταρρυθμιστικό έργο που έχει υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τον πρόεδρο της Φινλανδίας την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρινούς συνεργασίας με όλες τις χώρες της περιοχής. Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ΕΕ και στον Κόλπο. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον αντιπρόεδρο της βρετανικής κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας για την παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, τόνισαν την ανάγκη να αποφευχθούν προηγούμενα που θα περιορίζουν την ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της ναυτιλίας, συμμετέχει στην αποστολή ASPIDES της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι η χώρα αποτελεί μέρος της πολυεθνικής πρωτοβουλίας, υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας, για τη μεταπολεμική ασφάλεια των Στενών.