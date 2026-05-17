USS Gerald R. Ford: Επέστρεψε στις ΗΠΑ έπειτα από αποστολή 326 ημερών

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Το USS Gerald R. Ford (CVN-78) επέστρεψε το Σάββατο στις ΗΠΑ, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο επέστρεψε στην έδρα του, στο Νόρφολκ, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, υποδέχθηκε το πλοίο κατά την επιστροφή του.

Το USS Gerald R. Ford ολοκλήρωσε αποστολή 326 ημερών. Το Πεντάγωνο υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη αποστολή ήταν η μακροβιότερη για αμερικανικό αεροπλανοφόρο από τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Το αεροπλανοφόρο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν. Πριν από την ανάπτυξή του στην περιοχή για τις επιθέσεις κατά του Ιράν, το USS Gerald R. Ford συμμετείχε στις επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική.

Στην περιοχή, η Ουάσινγκτον διεξήγαγε εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών εναντίον σκαφών που φέρονται να εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών. Παράλληλα, οι ΗΠΑ κατέσχεσαν πετρελαιοφόρα που υπόκεινται σε κυρώσεις και αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στις αρχές Ιανουαρίου.

Η επιστροφή του USS Gerald R. Ford στις ΗΠΑ σηματοδοτεί το τέλος μιας ιδιαίτερα μεγάλης στρατιωτικής αποστολής, η οποία περιλάμβανε επιχειρήσεις στην Καραϊβική και ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

