Συνέδριο ΝΔ: Τα μηνύματα Μητσοτάκη και οι τοποθετήσεις υπουργών – Σε πρώτο πλάνο τα διλήμματα της κάλπης

Enikos Newsroom

Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Με τα διλήμματα της κάλπης σε πρώτο πλάνο και την ανάγκη σταθερής και αποτελεσματικής κυβέρνησης συνεχίστηκαν το Σάββατο (16/05), για δεύτερη ημέρα, οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και οι Έλληνες θα κληθούν να επιλέξουν ποιος θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ε.Ε. Ο πρωθυπουργός έβαλε στην πρώτη γραμμή τα διλήμματα της κάλπης.

Επανέλαβε δύο φορές ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη είπε πως είναι μία από τις προκλήσεις στις οποίες η χώρα μας και οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποια πολιτική δύναμη μπορεί να ανταποκριθεί , δείχνοντας ξεκάθαρα προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η απάντηση στο γιατί κάποιος να ξαναψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία έρχεται, αν σκεφτεί ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο και τι θα πει στην περίπτωση που αυτό χτυπήσει στις 3 το πρωί, σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ εξήρε τόσο το υπόδειγμα της Ελλάδας στην πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όσο κυρίως και στην αναπτυξιακή τροχιά που έχει διαγράψει πλέον η χώρα μας στη δεύτερη τετραετία.

Σύμφωνα με τον Μάνφρεντ Βέμπερ, η ισχυρή Ελλάδα είναι απαραίτητη σε μία ισχυρή Ευρώπη και για να είναι ισχυρή η Ελλάδα θα πρέπει να είναι ισχυρή η Νέα Δημοκρατία.

 

Οι τοποθετήσεις των υπουργών

Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν και οι τοποθετήσεις κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, οι οποίοι κάλεσαν σε πανστρατιά όλα τα στελέχη ενόψει και των εκλογών, ενώ άσκησαν κριτική στην αντιπολίτευση.

Τόσο οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος αλλά και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, αλλά και ο υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, έκαναν διακριτές αναφορές στην ενότητα του κόμματος και έδωσαν έμφαση και στον τρόπο αντιμετώπισης της αντιπολίτευσης με διαφορετικό χρωματισμό ο καθένας τους.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ξεκαθάρισε ότι δεν θα παρασυρθούν τα στελέχη της κυβέρνησης και τα κομματικά στελέχη σε αυτήν την τοξικότητα. «Ο διάλογος και η αυτοκριτική είναι βασικό συστατικό στοιχείο των σύγχρονων κομμάτων. Δεν υπάρχει, όμως, χώρος για μικροεγωισμούς. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν πληρώσει στο παρελθόν το “εγώ” που μπαίνει μπροστά από το “εμείς”», σημείωσε.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σημείωσε ότι οι μεγάλες παρατάξεις νικούν, όταν δεν κοιτούν τον καθρέπτη τους και κοιτούν προς τον ορίζοντα. «Σε έναν κόσμο αστάθειας η χώρα μας είναι νησίδα σταθερότητας», σημείωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης έστειλε μήνυμα ενότητας και πολιτικής συνέχειας, κάνοντας λόγο για «δικαίωση» της παράταξης σε μια σειρά πολιτικών επιλογών των τελευταίων ετών. «Είμαστε η παράταξη που είδε το μέλλον», τόνισε, μεταξύ άλλων.

Το δίλημμα είναι «Μητσοτάκης ή η Ελλάδα να γυρίσει πίσω στην παρακμή», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. «Όσο κι αν μας λένε συντηρητικούς, παραμένουμε κατά βάση των μεγάλων αλλαγών, που πηγαίνει την Ελλάδα στο μέλλον», πρόσθεσε.

Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, τόνισε ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος με τον τρόπο του απάντησε στα φίλια πυρά που δέχτηκε στη συνεδρίαση της τελευταίας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σημειώνοντας ότι «υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023». Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε πως «οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι».

Η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο θα συνεχίσει να είναι μετά τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ σημείωσε πως ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και αυτή η παράταξη από νωρίς διαμόρφωσαν εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ιδιαίτερη στιγμή για το συνέδριο η εμφάνιση της συνέδρου Μαρία Σακίμπ, η οποία κρατούσε το μωρό της σε μάρσιπο.

Την παράσταση έκλεψε η μικρή Ειρήνη, η οποία βρέθηκε στη σκηνή και φωτογραφήθηκε με άνεση δίπλα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει η ερωτική ζωή μου όταν γίνω μητέρα; Πώς να την απογειώσετε

Έχετε μόνο 5 λεπτά να μακιγιαριστείτε; Makeup artists αποκαλύπτουν τα 3 βήματα που δεν θα παρέλειπαν με τίποτα

«Ναι» από τις Βρυξέλλες σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεων – Τα μέτρα στήριξης που έχουν πάρει το «πράσινο φως», πού υπάρχουν αν...

Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα πληρωθούν

Η Meta φέρνει την εικονική γραφή σε όλους με τα γυαλιά Meta Ray-Ban Display

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:40 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Συνέδριο ΝΔ – Κυρανάκης: Οι νεοδημοκράτες πάντα θα στηρίζουμε ο ένας τον άλλον

«Νιώθω την ανάγκη να μη μιλήσω σήμερα για όσα κάνουμε στο υπουργείο, για όσα δουλεύουμε να κάν...
22:32 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Συνέδριο ΝΔ – Σχοινάς: Οι εύκολες αυταπάτες και ο λαϊκισμός μπορεί να έχουν μεγάλο κόστος για τη χώρα

Μιλώντας στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινά...
21:44 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Άδωνις Γεωργιάδης για διαγραφή Πολάκη: «Είχε δίκιο στην κριτική του για να είμαστε και δίκαιοι»

Τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τη Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έπειτα από ανάρτησή ...
21:35 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Κοινή δήλωση για τη συνάντηση των ηγετών της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας για μετανάστευση και Μέση Ανατολή

Με την ευκαιρία του Europe Gulf Forum και σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής τους στην Αγ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν