Συνέδριο ΝΔ: Τα μηνύματα Μητσοτάκη και οι τοποθετήσεις υπουργών – Σε πρώτο πλάνο τα διλήμματα της κάλπης

Με τα διλήμματα της κάλπης σε πρώτο πλάνο και την ανάγκη σταθερής και αποτελεσματικής κυβέρνησης συνεχίστηκαν το Σάββατο (16/05), για δεύτερη ημέρα, οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και οι Έλληνες θα κληθούν να επιλέξουν ποιος θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ε.Ε. Ο πρωθυπουργός έβαλε στην πρώτη γραμμή τα διλήμματα της κάλπης.

Επανέλαβε δύο φορές ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη είπε πως είναι μία από τις προκλήσεις στις οποίες η χώρα μας και οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποια πολιτική δύναμη μπορεί να ανταποκριθεί , δείχνοντας ξεκάθαρα προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η απάντηση στο γιατί κάποιος να ξαναψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία έρχεται, αν σκεφτεί ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο και τι θα πει στην περίπτωση που αυτό χτυπήσει στις 3 το πρωί, σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ εξήρε τόσο το υπόδειγμα της Ελλάδας στην πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όσο κυρίως και στην αναπτυξιακή τροχιά που έχει διαγράψει πλέον η χώρα μας στη δεύτερη τετραετία.

Σύμφωνα με τον Μάνφρεντ Βέμπερ, η ισχυρή Ελλάδα είναι απαραίτητη σε μία ισχυρή Ευρώπη και για να είναι ισχυρή η Ελλάδα θα πρέπει να είναι ισχυρή η Νέα Δημοκρατία.

Οι τοποθετήσεις των υπουργών

Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν και οι τοποθετήσεις κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, οι οποίοι κάλεσαν σε πανστρατιά όλα τα στελέχη ενόψει και των εκλογών, ενώ άσκησαν κριτική στην αντιπολίτευση.

Τόσο οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος αλλά και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, αλλά και ο υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, έκαναν διακριτές αναφορές στην ενότητα του κόμματος και έδωσαν έμφαση και στον τρόπο αντιμετώπισης της αντιπολίτευσης με διαφορετικό χρωματισμό ο καθένας τους.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ξεκαθάρισε ότι δεν θα παρασυρθούν τα στελέχη της κυβέρνησης και τα κομματικά στελέχη σε αυτήν την τοξικότητα. «Ο διάλογος και η αυτοκριτική είναι βασικό συστατικό στοιχείο των σύγχρονων κομμάτων. Δεν υπάρχει, όμως, χώρος για μικροεγωισμούς. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν πληρώσει στο παρελθόν το “εγώ” που μπαίνει μπροστά από το “εμείς”», σημείωσε.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σημείωσε ότι οι μεγάλες παρατάξεις νικούν, όταν δεν κοιτούν τον καθρέπτη τους και κοιτούν προς τον ορίζοντα. «Σε έναν κόσμο αστάθειας η χώρα μας είναι νησίδα σταθερότητας», σημείωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης έστειλε μήνυμα ενότητας και πολιτικής συνέχειας, κάνοντας λόγο για «δικαίωση» της παράταξης σε μια σειρά πολιτικών επιλογών των τελευταίων ετών. «Είμαστε η παράταξη που είδε το μέλλον», τόνισε, μεταξύ άλλων.

Το δίλημμα είναι «Μητσοτάκης ή η Ελλάδα να γυρίσει πίσω στην παρακμή», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. «Όσο κι αν μας λένε συντηρητικούς, παραμένουμε κατά βάση των μεγάλων αλλαγών, που πηγαίνει την Ελλάδα στο μέλλον», πρόσθεσε.

Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, τόνισε ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος με τον τρόπο του απάντησε στα φίλια πυρά που δέχτηκε στη συνεδρίαση της τελευταίας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σημειώνοντας ότι «υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023». Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε πως «οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι».

Η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο θα συνεχίσει να είναι μετά τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ σημείωσε πως ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και αυτή η παράταξη από νωρίς διαμόρφωσαν εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ιδιαίτερη στιγμή για το συνέδριο η εμφάνιση της συνέδρου Μαρία Σακίμπ, η οποία κρατούσε το μωρό της σε μάρσιπο.

Την παράσταση έκλεψε η μικρή Ειρήνη, η οποία βρέθηκε στη σκηνή και φωτογραφήθηκε με άνεση δίπλα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.