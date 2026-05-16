Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Θα περάσετε πολύ δύσκολα αν δεν υπάρξει συμφωνία

Μήνυμα στο Ιράν ότι θα περάσει «πολύ δύσκολη περίοδο» αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία, έστειλε το Σάββατο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι δεν είναι σίγουρος αν θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία.

«Δεν έχω ιδέα. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Έχουν συμφέρον να καταλήξουν σε συμφωνία» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFMTV σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έχει τονίσει ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που υποδηλώνουν προθυμία για νέες συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει η «δυσπιστία» ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσινγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αλλά οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μια διαρκή συμφωνία.

Ο Τραμπ αργότερα παρέτεινε την εκεχειρία επ’ αόριστον, διατηρώντας παράλληλα τον αποκλεισμό των πλοίων που ταξιδεύουν προς ή από ιρανικούς λιμένες μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.