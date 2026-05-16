Ιταλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στη Μόντενα – Επτά τραυματίες

Σοβαρό περιστατικό συνέβη το Σάββατο (16/5) στη Μόντενα, στην Ιταλία, όταν ένας άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πεζούς και στη συνέχεια επιχείρησε να μαχαιρώσει περαστικούς στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ, επτά άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, οι δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Μία γυναίκα έχασε και τα δύο πόδια της, σύμφωνα με το Ansa.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 30χρονου βορειοαφρικανικής καταγωγής, με τους μάρτυρες να αναφέρουν ότι αυτοκίνητο του δράστη έτρεχε με 160 χλμ την ώρα.

Ο Λούκα Σινιορέλι, ο άνδρας που εντόπισε τον δράστη, περιέγραψε για την γυναίκα τραυματία: «Ενώ προσπαθούσα να βοηθήσω την κυρία με τα ακρωτηριασμένα πόδια της, αυτός (σσ. ο οδηγός) έφυγε τρέχοντας. Έτσι τον κυνήγησα και στο μεταξύ, τέσσερα ή πέντε άλλα άτομα με ακολούθησαν. Εξαφανίστηκε πίσω από μια στοίβα από αυτοκίνητα και μετά βγήκε έξω με ένα μαχαίρι στο χέρι. Μουρμούριζε κάτι, αλλά δεν ήταν Ιταλός».

Τέσσερα ή πέντε άτομα καταδίωξαν και βοήθησαν στη σύλληψη του οδηγού που έπεσε πάνω στους πεζούς, παραδίδοντάς τον στις αρχές.

Ο δήμαρχος Μάσιμο Μετσέτι εξήγησε: «Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς τους πολίτες. Ο άνδρας ήταν επίσης οπλισμένος με μαχαίρι. Έδειξαν θάρρος και μεγάλη πολιτική συνείδηση. Τους εκφράζω τις θερμότερες ευχαριστίες μου σε αυτή τη δραματική στιγμή».

Δεν υπήρξαν θύματα, «αλλά επτά τραυματίες, δύο εκ των οποίων σοβαρά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ματζόρε στην Μπολόνια», εξήγησε ο Μετσέτι, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο.

«Τον είδαν να κρατάει ένα μαχαίρι»

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, αναφέρει ο δήμαρχος, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένα άτομο βορειοαφρικανικής καταγωγής «χτύπησε το πεζοδρόμιο, ένα ποδήλατο, και στη συνέχεια μια γυναίκα που είναι η πιο σοβαρά τραυματισμένη». «Τον είδαν να κρατάει ένα μαχαίρι. Φαίνεται ότι προσπάθησε να χτυπήσει κάποιον».

«Είδαμε το αυτοκίνητο να πλησιάζει, κατευθυνόταν προς το πεζοδρόμιο. Ξαφνικά επιτάχυνε. Πήγαινε με τουλάχιστον 160 χιλιόμετρα την ώρα, είδαμε ανθρώπους να πετάνε», περιγράφει ένας μάρτυρας.

Ο δράστης που χτύπησε 10 πεζούς με το αυτοκίνητό του, είναι Ιταλός πολίτης, βορειοαφρικανικής καταγωγής, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή της Μόντενα. Σύμφωνα με τις έως τώρα αναφορές δεν έχει ποινικό μητρώο.