Να μ' αγαπάς: Ο Μιχάλης αποκαλύπτεται στη Σοφία- Όλες οι εξελίξεις της εβδομάδας

Σοκαριστικές οι αποκαλύψεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Να μ΄αγαπάς” από Δευτέρα εως Πέμπτη στις 20:00 στον Alpha.

Τι θα δούμε αναλυτικά

Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 111

Ο Θεόφιλος αποπέμπει τη Θεανώ αφού αποκαλύπτεται η κατασκοπεία για λογαριασμό της Σοφίας, η οποία το μαθαίνει και συνειδητοποιεί το μέγεθος της ζημιάς.

Ο Άγγελος ενημερώνει τον Λευτέρη για την ημερομηνία της επέμβασης στο Λονδίνο, ενώ η Ζωή αντιμετωπίζει έναν μυστηριώδη άντρα που την παρακολουθεί.

Ορφέας και Φωτεινή καταφέρνουν να πείσουν Χάρη και Λευτέρη για ένα κοινό τραπέζι. Τη νύχτα, η Ζωή λαμβάνει βίντεο που την δείχνει να βγαίνει από το σπίτι του Άγγελου.

 

Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 112

Η Ζωή ανακαλύπτει ότι την παρακολουθούν και με προτροπή της Έλλης ειδοποιεί τον Άγγελο, που έρχεται να την πάρει ενώ ο Αχιλλέας εξασφαλίζει προστασία.

Η Φωτεινή μαθαίνει από τον Λευτέρη την αλήθεια για το μηνιγγίωμα και την επικείμενη χειρουργική επέμβαση στο Λονδίνο.

Ο Ορφέας οργανώνει τραπέζι αδελφών στο νέο σπίτι καλώντας και τον Μάκη, ενώ η Εβίτα ανακουφίζεται μαθαίνοντας από τον Γιώργο ότι ο Θεόφιλος μίλησε μόνο για «υποθετική διαθήκη».

Ο Μιχάλης αποκαλύπτει στη Σοφία πως κινείται με σχέδιο για να διορθώσει μια μεγάλη αδικία, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το παρελθόν και τα κίνητρά του.

 

Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 113

Ο Άγγελος καλεί τον Αχιλλέα να στρέψει τις έρευνές του προς κάθε κατεύθυνση, καθώς συνειδητοποιούν πως οι απειλές κατά του ίδιου και της Ζωής, αλλά και η απόπειρα δολοφονίας που έγινε εις βάρος του, πιθανόν να προέρχονται από δύο διαφορετικά πρόσωπα.

Ο Λευτέρης συνεχίζει να παλεύει με τους δικούς του δαίμονες, προσπαθώντας να κρύψει την κρισιμότητα της κατάστασής του από τους ανθρώπους που αγαπά.

Παράλληλα, ο Θεόφιλος, σε μια σπάνια στιγμή αδυναμίας, αποκαλύπτει στη Νικαίτη το σκοτεινό μυστικό που τον δένει με το παρελθόν και τη διαθήκη του πατέρα του.

Την ίδια στιγμή, η μάζωξη στο σπίτι του Ορφέα και της Φωτεινής ξεκινά μέσα σε ένα κλίμα αμηχανίας αλλά και επιβεβλημένης ευγένειας. Όταν όμως η Εβίτα εξαπολύει μια κατά μέτωπο επίθεση στους «εισβολείς» της οικογένειας, η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

 

Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 114

Ο Λευτέρης καταρρέει στο γεύμα των αδελφών και η Εβίτα τον επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ.

Ο Μιχάλης αποκαλύπτει την αληθινή του ταυτότητα στη Σοφία: είναι ο πατέρας των διδύμων, ήταν 13 χρόνια στη φυλακή για σωματική βλάβη με θανατηφόρο αποτέλεσμα και αρνείται κατηγορηματικά τον βιασμό της Ζωής.

Η Σοφία τον πιστεύει..

Ο Λευτέρης φεύγει για Λονδίνο με τον Άγγελο. Η Εβίτα ανακαλύπτει στο γραφείο του παππού του Γιώργου μια δεύτερη, μεταγενέστερη διαθήκη του Χαρίλαου Καλλιγά που ανατρέπει τα πάντα.

