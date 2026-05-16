Να μ’ αγαπάς: Ο Μιχάλης αποκαλύπτεται στη Σοφία- Όλες οι εξελίξεις της εβδομάδας

Σοκαριστικές οι αποκαλύψεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Να μ΄αγαπάς” από Δευτέρα εως Πέμπτη στις 20:00 στον Alpha.
Τι θα δούμε αναλυτικά
Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στις 20:00
Επεισόδιο: 111
Ο Θεόφιλος αποπέμπει τη Θεανώ αφού αποκαλύπτεται η κατασκοπεία για λογαριασμό της Σοφίας, η οποία το μαθαίνει και συνειδητοποιεί το μέγεθος της ζημιάς.
Ο Άγγελος ενημερώνει τον Λευτέρη για την ημερομηνία της επέμβασης στο Λονδίνο, ενώ η Ζωή αντιμετωπίζει έναν μυστηριώδη άντρα που την παρακολουθεί.
Ορφέας και Φωτεινή καταφέρνουν να πείσουν Χάρη και Λευτέρη για ένα κοινό τραπέζι. Τη νύχτα, η Ζωή λαμβάνει βίντεο που την δείχνει να βγαίνει από το σπίτι του Άγγελου.
Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στις 20:00
Επεισόδιο: 112
Η Ζωή ανακαλύπτει ότι την παρακολουθούν και με προτροπή της Έλλης ειδοποιεί τον Άγγελο, που έρχεται να την πάρει ενώ ο Αχιλλέας εξασφαλίζει προστασία.
Η Φωτεινή μαθαίνει από τον Λευτέρη την αλήθεια για το μηνιγγίωμα και την επικείμενη χειρουργική επέμβαση στο Λονδίνο.
Ο Ορφέας οργανώνει τραπέζι αδελφών στο νέο σπίτι καλώντας και τον Μάκη, ενώ η Εβίτα ανακουφίζεται μαθαίνοντας από τον Γιώργο ότι ο Θεόφιλος μίλησε μόνο για «υποθετική διαθήκη».
Ο Μιχάλης αποκαλύπτει στη Σοφία πως κινείται με σχέδιο για να διορθώσει μια μεγάλη αδικία, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το παρελθόν και τα κίνητρά του.
Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 20:00
Επεισόδιο: 113
Ο Άγγελος καλεί τον Αχιλλέα να στρέψει τις έρευνές του προς κάθε κατεύθυνση, καθώς συνειδητοποιούν πως οι απειλές κατά του ίδιου και της Ζωής, αλλά και η απόπειρα δολοφονίας που έγινε εις βάρος του, πιθανόν να προέρχονται από δύο διαφορετικά πρόσωπα.
Ο Λευτέρης συνεχίζει να παλεύει με τους δικούς του δαίμονες, προσπαθώντας να κρύψει την κρισιμότητα της κατάστασής του από τους ανθρώπους που αγαπά.
Παράλληλα, ο Θεόφιλος, σε μια σπάνια στιγμή αδυναμίας, αποκαλύπτει στη Νικαίτη το σκοτεινό μυστικό που τον δένει με το παρελθόν και τη διαθήκη του πατέρα του.
Την ίδια στιγμή, η μάζωξη στο σπίτι του Ορφέα και της Φωτεινής ξεκινά μέσα σε ένα κλίμα αμηχανίας αλλά και επιβεβλημένης ευγένειας. Όταν όμως η Εβίτα εξαπολύει μια κατά μέτωπο επίθεση στους «εισβολείς» της οικογένειας, η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.
Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, στις 20:00
Επεισόδιο: 114
Ο Λευτέρης καταρρέει στο γεύμα των αδελφών και η Εβίτα τον επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ.
Ο Μιχάλης αποκαλύπτει την αληθινή του ταυτότητα στη Σοφία: είναι ο πατέρας των διδύμων, ήταν 13 χρόνια στη φυλακή για σωματική βλάβη με θανατηφόρο αποτέλεσμα και αρνείται κατηγορηματικά τον βιασμό της Ζωής.
Η Σοφία τον πιστεύει..
Ο Λευτέρης φεύγει για Λονδίνο με τον Άγγελο. Η Εβίτα ανακαλύπτει στο γραφείο του παππού του Γιώργου μια δεύτερη, μεταγενέστερη διαθήκη του Χαρίλαου Καλλιγά που ανατρέπει τα πάντα.
