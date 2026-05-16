Eurovision 2026 – Akylas: Η μαμά του εκπροσώπου της Ελλάδας, μέσα από συνεντεύξεις του

Το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου, όλοι οι θαυμαστές της Eurovision θα μαζευτούν γύρω από τις οθόνες τους, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον Μεγάλο Τελικό. Ένα από τα «φαβορί» είναι και ο Akylas, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto». Ο καλλιτέχνης έχει καταφέρει να ξεχωρίσει όχι μόνο για την φωνή του, αλλά και για τον πολύ γλυκό χαρακτήρα του.

Ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στη ζωή του ερμηνευτή, είναι η μητέρα του. Μάλιστα, ο Akylas κατά τη διάρκεια του «ταξιδιού» της Eurovision, έχει μιλήσει με πολύ όμορφα λόγια για την γυναίκα που τον μεγάλωσε με τόση πολλή αγάπη.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ταλαντούχος ερμηνευτής αναφέρεται στη μαμά του, κατά τη διάρκεια του «Ferto». Συγκεκριμένα, μέσα στο κομμάτι του λέει: «Κοίτα μαμά. Όσα στερηθήκαμε παλιά, νιώθω πως θα καταφέρω, να προσφέρω, μην μας λείψει κάτι ξανά. Δες με μαμά. Αγοράζω να κλείσω κενά. Θα σου πάρω κι εσένα πολλά. Σπίτια, αμάξια και εξοχικά. Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες, οπότε…».

Η μαμά του μέσα από τα λόγια του

Τον Ιανουάριο, πριν νικήσει στο Sing for Greece και αναλάβει την εκπροσώπηση της Ελλάδας, ο Akylas ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά.

Τότε, ο αγαπημένος τραγουδιστής μιλώντας για τη μητέρα του, είχε εξομολογηθεί πως: «Η μητέρα μου είναι πολύ συγκινημένη, γιατί η ίδια έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχει κάνει ό,τι μπορεί η γυναίκα δηλαδή, για να μας μεγαλώσει και εμένα και την αδελφή μου.

Την θυμάμαι δηλαδή να δουλεύει δεκάωρα… Σε ό,τι εκδρομή σχολική, ας πούμε, θα έπαιρνε δανεικά από φίλες της, σε φάση: “Θα πας ρε παιδί μου, θα πας”. Οπότε είναι και ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους γονείς, που παρ’ όλο που δεν είχανε, προσπάθησαν να κάνουνε τα πάντα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη νίκη του στον ελληνικό διαγωνισμό, η μητέρα του Akyla, η κυρία Ξένια, είχε μιλήσει στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα.

Εμφανώς συγκινημένη με την επιτυχία του παιδιού της, η τρυφερή μητέρα είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ συγκινημένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που τον στήριξε. Καλή επιτυχία Akyla, φέρτο. Θα το φέρει».

Λίγες ώρες πριν από τον Μεγάλο Τελικό, σε συνέντευξή του στον Τάσο Τρύφωνος και στο «Love FM Cyprus», ο φετινός μας εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το αν πιστεύει πως το βράδυ του Σαββάτου, λόγω και της παρουσίας της μαμάς του στο στάδιο της Eurovision, θα είναι πιο “ντοπαρισμένος”. Ο Akylas απάντησε: «Σίγουρα. Εντάξει, είναι αλλιώς όταν είναι εκεί. Πώς είναι τα μικρά παιδάκια που έχουν να πουν το ποίημα στο σχολείο, και ψάχνουν τη μαμά τους κάπου, και όταν την βλέπουν το λένε πιο δυνατά;

Σίγουρα, θα μου δώσει άλλη ενέργεια που θα σκέφτομαι ότι είναι εκεί η μαμά μου. Είναι κρίμα που δεν θα μπορέσει να έρθει και ο μπαμπάς μου, αλλά θα με δει από το σπίτι του, και μου στέλνει πολλές ευχές κάθε μέρα, και μιλάμε. Αλλά σίγουρα θα μου δώσουν πολλή δύναμη και οι δύο».

Ο Akylas είναι ιδιαίτερα ενεργός στο Instagram, μέσα από το οποίο επικοινωνεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του. Το Σάββατο 16 Μαΐου, μία ανάσα πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision, δημοσίευσε μία πολύ συγκινητική φωτογραφία.

Στο στιγμιότυπο, ο εκπρόσωπός μας, ποζάρει μαζί με τη μητέρα του. Η κυρία Ξένια κοιτάει την κάμερα χαμογελώντας, ενώ ο αγαπημένος τραγουδιστής της δίνει ένα γλυκό φιλί στο κεφάλι της.