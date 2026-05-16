Τζον Τραβόλτα: Χαμός στα social media με τη νέα του εμφάνιση στις Κάννες – «Ποιος είναι αυτός;»

Ο Τζον Τραβόλτα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media με τη νέα του εμφάνιση στο Φεστιβάλ Καννών, όπου εμφανίστηκε αγνώριστος στο κόκκινο χαλί.

Ο 72χρονος σταρ του «Grease» βρέθηκε στην προβολή της ταινίας «Karma» μαζί με την κόρη του, Έλα Μπλου, φορώντας μπερέ, χρυσά γυαλιά και με εμφανώς βαμμένο μαύρο μούσι.

Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι ο ηθοποιός έδειχνε αρκετά διαφορετικός σε σχέση με τις προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις του, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια για την αισθητή απώλεια βάρους του.

John Travolta, 72, looks unrecognizable at Cannes The 72-year-old showed up in a cream beret, round glasses, sharp beard & black suit for his directorial debut premiere pic.twitter.com/QBvy8CEWtk — TaraBull (@TaraBull) May 15, 2026

«Ποιος είναι αυτός;» – Τα σχόλια για το βαμμένο μούσι

Η εμφάνιση του Τραβόλτα έγινε γρήγορα viral, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ τη νέα του εικόνα.

«Ποιος είναι αυτός;»

«Το καπέλο είναι μια χαρά, αλλά τι συμβαίνει με το μούσι; Είναι πάνω από 70 και το μούσι του είναι κατάμαυρο»

«Είναι περίεργο όταν άντρες 70 ετών βάφουν το μούσι τους μαύρο»

«Μοιάζει με κέρινο ομοίωμα από το Madame Tussauds»

Άλλοι πάντως υπερασπίστηκαν τον ηθοποιό, γράφοντας:

«Δείχνει σαν αληθινός καλλιτέχνης τώρα»

και

«Παραμένει γοητευτικός».

«Ο Τζον Τραβόλτα εντυπωσιάζει στις Κάννες» έγραψε χαρακτηριστικά άλλος ένας χρήστης στο X, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφία στην οποία συνέκρινε τη νέα εμφάνιση του ηθοποιού με τον πρωταγωνιστή της σειράς «The Office».

Οι εκκεντρικές πόζες στο κόκκινο χαλί

Ο Τζον Τραβόλτα τράβηξε τα βλέμματα και για τις πόζες του στο κόκκινο χαλί, καθώς έκανε συνεχώς χειρονομίες προς τους φωτογράφους, σχημάτιζε το σήμα της ειρήνης και σήκωνε θεατρικά τα χέρια του στον αέρα.

Η εμφάνισή του σχολιάστηκε έντονα και από διεθνή media, τα οποία έκαναν λόγο για μία από τις πιο απρόσμενες μεταμορφώσεις του φετινού φεστιβάλ.

Συγκίνηση στις Κάννες για τον Τραβόλτα

Λίγο αργότερα, ο ηθοποιός εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος όταν τιμήθηκε με τιμητικό Χρυσό Φοίνικα πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της σκηνοθετικής του ταινίας «Propeller One-Way Night Coach», στην οποία πρωταγωνιστεί η κόρη του.

Ο Τραβόλτα δήλωσε:

«Αυτό είναι πέρα από τα Όσκαρ. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενα».

Απευθυνόμενος στον διευθυντή του φεστιβάλ, Τιερί Φρεμό, είπε επίσης:

«Είπες ότι θα ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, αλλά δεν ήξερα ότι θα σήμαινε αυτό».

Η νέα ταινία με πρωταγωνίστρια την κόρη του

Η ταινία «Propeller One-Way Night Coach» βασίζεται στο παιδικό βιβλίο που είχε γράψει ο ίδιος ο Τραβόλτα το 1997 και ακολουθεί την ιστορία ενός νεαρού λάτρη των αεροπλάνων που ταξιδεύει προς το Χόλιγουντ μαζί με τη μητέρα του.

Ο ηθοποιός έχει μιλήσει πολλές φορές για την αγάπη του για την αεροπορία, ενώ η ταινία θεωρείται ιδιαίτερα προσωπικό πρότζεκτ για τον ίδιο.

Ο Τραβόλτα μεγαλώνει μόνος του τον μικρότερο γιο του, Μπεν, μετά τον θάνατο της συζύγου του, Κέλι Πρέστον, το 2020.