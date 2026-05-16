Οικονομόπουλος: Αν μου έλεγες ότι αν μιλήσω για την πίστη μου θα έχανα το 80% της απήχησής που έχω στον κόσμο, θα το έκανα 10 συνεχόμενες φορές

«Όταν με ρωτάνε για την πίστη μου, είναι σαν να σε ρωτάνε εσένα για τη δουλειά σου. Δεν θα απαντήσεις για τη δουλειά σου;» δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Καλεσμένος σε εκπομπή στον Sfera Κύπρου, ο Νίκος Οικονομόπουλος εξήγησε πως για εκείνον είναι απολύτως φυσιολογικό να μιλάει δημόσια για την πίστη του. «Εμένα με ρωτάνε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο μετά δημοσιοποιείται πάρα πολύ, και ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Απλά, όταν μιλάς για την πίστη σου θα πεις αυτό που πιστεύεις. Αρέσει, δεν αρέσει σε κάποιον. Δεν προσβάλλω κανέναν ποτέ, δεν είπα σε κάποιον ποτέ ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος και ότι αυτό που κάνω εγώ είναι το σωστό. Πιστεύω, μου αρέσει», ανέφερε στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Αν μου έλεγες ότι αν μιλήσω για την πίστη μου θα έχανα το 80% της απήχησής που έχω στον κόσμο, θα το έκανα 10 συνεχόμενες φορές» πρόσθεσε.

«Δεν κλείνω ποτέ το μικρόφωνο σε παιδί» περιέγραψε.

«Έχω συνδυάσει την προσωπική ζωή με την καλλιτεχνική και τα έχω βάλει στο ίδιο κουτί. Αυτό το λάθος κάνω» σημείωσε ο αγαπημένος τραγουδιστής. «Ξέρω ότι καριέρα μου θα τελειώσει κάποια στιγμή. Θέλω να διατηρήσω αυτό που κάνω σε καλό επίπεδο. Να μην καταρρεύσει» είπε.

