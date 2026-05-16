Συνέδριο ΝΔ – Γιάννης Σμυρλής: Στηριζόμαστε σε μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι σε θεωρητικές αναλύσεις, κενά συνθήματα και επικοινωνιακές αερολογίες

Με την ψήφιση τροποποιήσεων στο Καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησαν οι διαδικασίες της δεύτερης μέρας του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος. Στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα ο γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Σμυρλής.

Ολόκληρη η ομιλία του Γιάννη Σμυρλή

Κύριε Πρόεδρε της ΝΔ,

Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,

Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί,

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, Οννεδίτισσες και Οννεδίτες,

Αγαπητές Φίλες και Φίλοι,

Σήμερα είναι μια ημέρα σταθμός για την ιστορική και μεγάλη Παράταξή μας. Μετά από ένα εποικοδομητικό προσυνεδριακό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, είμαστε όλες και όλοι εδώ, στο 16ο τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας μας για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές.

Ενωμένοι και ακόμη πιο δυνατοί στη κορυφαία θεσμική διαδικασία του κόμματός μας, για να συνεχίσουμε το διάλογό μας για τις πολιτικές μας, να κάνουμε έναν συνολικό απολογισμό για το σημαντικό κυβερνητικό μας έργο, να εκλέξουμε την νέα Πολιτική Επιτροπή, να θέσουμε τις πολιτικές προτεραιότητες, που συνθέτουν το όραμα της Νέας Δημοκρατίας, του Προέδρου μας και Πρωθυπουργού της Πατρίδας μας Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030.

Και στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς, που δίνετε την ψυχή σας για την Παράταξή μας. Όλοι εσείς οι ανιδιοτελείς Νεοδημοκράτες που αγωνίζεστε στις γειτονιές, στα χωριά, στις πόλεις, μέσα την κοινωνία και πετυχαίνετε μεγάλες εκλογικές νίκες. Και το κάνετε αυτό διαχρονικά, με γνώμονα πάντα τις αξίες και τις αρχές της Παράταξής μας, που 51 χρόνια υπηρετεί την Πατρίδα λαμβάνοντας σωστές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές και κάνοντας πράξη μακρόπνοες πολιτικές, που στον πυρήνα τους έχουν πάντα τον άνθρωπο. Της πλατιάς Παράταξής μας που έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Γι’ αυτό είναι και θα συνεχίσει να είναι ανθεκτική μέσα στις δεκαετίες. Της Παράταξής μας που έχει επιλέξει τον δρόμο της σοβαρότητας, της αλήθειας και όχι τα ολισθηρά μονοπάτια της τοξικότητας, του λαϊκισμού, των ψευδών ειδήσεων που δηλητηριάζουν, διχάζουν και τραυματίζουν την κοινωνία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι έχουμε καλλιεργήσει μια ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.

Εμείς, στηριζόμαστε στη μεθοδική και σκληρή δουλειά, έχουμε συγκροτημένο πρόγραμμα που οδηγεί σε απτά, σε μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι σε θεωρητικές αναλύσεις, κενά συνθήματα και επικοινωνιακές αερολογίες. Κι είμαστε πραγματικά πολύ υπερήφανοι που ανήκουμε σε αυτή την μεγάλη λαϊκή, κεντροδεξιά και φιλελεύθερη οικογένεια.

Γιατί διαχρονικά,

η ΝΔ πρωταγωνιστεί σε στρατηγικές επιλογές για την Πατρίδα,

η ΝΔ κάνει εμβληματικές μεταρρυθμίσεις για τη χώρα,

η ΝΔ υπηρετεί με ευαίσθητες πολιτικές την κοινωνία,

η ΝΔ διαμορφώνει πολιτικές για να αντιμετωπίζει τα σύγχρονα προβλήματα και τις προκλήσεις του αύριο.

Και αυτό κάνουμε πάλι αυτή την περίοδο. Θέτουμε, όλες και όλοι μαζί, τις πολιτικές προτεραιότητες της Ελλάδας του 2030.

Φίλες και Φίλοι,

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του τόπου, από το 2019 μέχρι και σήμερα, έχουμε καταφέρει, παρά τις πολλές κρίσεις όπως αυτής της πανδημίας, της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, με πολύ σκληρή δουλειά και αποτελεσματικό συντονισμό να υλοποιούμε το πρόγραμμα για το οποίο μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός. Οι υπουργοί μας όλη την περίοδο του προσυνεδριακού διαλόγου, και αυτές τις ημέρες στις θεματικές που έχουμε οργανώσει, καταθέτουν τα πεπραγμένα των πολιτικών μας, παρουσιάζουν τις πολιτικές κατευθύνσεις για τα επόμενα χρόνια, με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα του 2030 και βέβαια τα στελέχη μας καταθέτουν τις απόψεις τους.

Φίλες και Φίλοι,

Επιτρέψτε μου, να αναφερθώ με πολύ συνοπτικό τρόπο, σε τρεις πολύ σημαντικούς πυλώνες της διακυβέρνησή μας, από το 2019 μέχρι και σήμερα. Την οικονομία, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους και την εξωτερική και αμυντική πολιτική.

Η οικονομία είναι και ο πυλώνας πάνω στον οποίο στηρίζονται όλα αυτά, που προσπαθούμε να κάνουμε σε κάθε πεδίο της πολιτικής. Έχουμε πετύχει πολλά και σημαντικά.

Μεταξύ άλλων: Παραλάβαμε ανεργία στο 18% και σήμερα έχει κατέβει στο 8%, 600 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί από το 2019. Οι νέοι μας έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν στην πατρίδα μας και να μπορούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Προχωρήσαμε στη μείωση 83 φόρων και εισφορών. Καταπολεμάμε την φοροδιαφυγή και στηρίζουμε με αυτά τα χρήματα την κοινωνία. Η μέση αμοιβή της πλήρους απασχόλησης ξεπερνάει ήδη τα 1.500 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τον στόχο των 950 ευρώ. Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, οι μισθωτοί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα λαμβάνουν αυξημένες μηνιαίες καθαρές αποδοχές.

Αυξήθηκαν οι συντάξεις.

Η Ελλάδα είναι σε επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Το δημόσιο χρέος μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία οποιασδήποτε ανεπτυγμένης χώρας, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη νέα γενιά.

Έχουν διπλασιαστεί οι επενδύσεις σε σύγκριση με το 2019. 36 δις πόροι εισέρρευσαν στην ελληνική οικονομία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρωταγωνιστήσαμε για τη δημιουργία του, τα οποία κατευθύνθηκαν σε σημαντικά έργα και ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή.

Αυτό για το οποίο πραγματικά έχει κάνει μεγάλη διαφορά στις ζωές μας είναι το ψηφιακό κράτος, το gov.gr. Από το 2019 και μετά έχει συντελεστεί κυριολεκτικά μια πραγματική επανάσταση.

Tο ψηφιακό κράτος gov.gr διαθέτει σύγχρονες και εξαιρετικά φιλικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Χιλιάδες ψηφιακές υπηρεσίες στα χέρια μας, σε κάθε πεδίο πολιτικής, στην υγεία, στην παιδεία, στην οικονομία.

Παντού εκσυγχρονίζεται ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Σκεφτείτε πόσες φορές τις χρησιμοποιούμε πλέον στην καθημερινότητά μας και πόσο ακόμη βελτιώνονται με την ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές,

Εδώ και αρκετές εβδομάδες πλέον, βιώνουμε μια εξαιρετικά δύσκολη και απρόβλεπτη κατάσταση για όλο τον πλανήτη, καθώς η Μέση Ανατολή φλέγεται.

Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, ανέπτυξε ταχύτατα αμυντική και διπλωματική δραστηριότητα.

Στηρίξαμε αμέσως την Κύπρο, στέλνοντας, τη φρεγάτα «Ψαρά», τέσσερα αεροσκάφη F-16 Viper και τη νεοαποκτηθείσα φρεγάτα «Κίμων», κινητοποιώντας κι άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Είμαστε υπερήφανοι που η Κυβέρνησή μας έχει καταφέρει να ενισχύσει σημαντικά τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, κρατώντας απόρθητα τα σύνορά μας.

Επιπλέον, η agenda 2030 αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση για τη δημιουργία ακόμη πιο ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων, η ένταξή μας στον Safe σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ακόμη πιο ισχυρών συμμαχιών, μεταξύ άλλων, με χώρες όπως η Γαλλία, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ισχυροποιήσει ουσιαστικά τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας και την έχουν καταστήσει αξιόπιστο παίκτη στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σήμερα μπορούμε να μιλάμε για μια Πατρίδα μεγαλύτερη και ισχυρότερη.

Φίλες και φίλοι,

Κλείνοντας, θα ήθελα, για άλλη μια φορά, να σας ευχαριστήσω, από καρδιάς, για όλα αυτά που κάνετε, για τη διαχρονική υποστήριξή σας στη μεγάλη και ιστορική Παράταξή μας. Γιατί χωρίς εσάς δεν θα μπορούσε τίποτε από όλα αυτά που έχει προσφέρει η ΝΔ στην Πατρίδα και στην κοινωνία να έχει γίνει πράξη 51 χρόνια τώρα. Γιατί εσείς είστε η ψυχή της Παράταξης!

Και σας καλούμε από το σημερινό Τακτικό Συνέδριό μας να εκπέμψουμε μήνυμα προετοιμασίας, ενότητας και νίκης για τις επερχόμενες εκλογές!

Να πάμε δυνατά μπροστά για να κερδίσουμε ξανά, να σχηματίσουμε για τρίτη συνεχόμενη φορά αυτοδύναμη Κυβέρνηση για να κάνουμε για τρίτη φορά τον Πρόεδρό μας Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό της Ελλάδας! Για να συνεχίσει η Πατρίδα να έχει πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα και να μπορεί να προοδεύει,

Για μια Ελλάδα ακόμη πιο δυνατή! Συνεχίζουμε πάλι όλοι μαζί! Για την Ελλάδα του 2030! Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!

Σας ευχαριστώ πολύ!