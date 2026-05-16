Πατίνια: Πλήρης απαγόρευση για ανηλίκους και αυστηρό πλαίσιο για τους ενήλικες – Θα μπει κόφτης στην ταχύτητα

Ευανθία Τασσοπούλου

Κοινωνία

πατίνια
«Πλήρης απαγόρευση για ανηλίκους και για τους υπόλοιπους θα μπουν κανόνες. Θα μπει κόφτης ταχύτητας. Δεν θα κυκλοφορούν σε όλους τους δρόμους. Δεν μπορεί κάποιος να πηγαίνει με 60 στη Μεσογείων ή στην Κηφισίας. Είναι λεωφόροι ταχείας κυκλοφορίας» περιέγραψε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα πατίνια.

«Όταν ερχόμουν στον δρόμο έτρεχε ένα παιδί με πατίνι με 55 χλμ. Ήταν και ασταθές λόγω του αέρα. Δεν πάμε καλά» πρόσθεσε.

«Άμεσα θα γίνει η νομοθέτηση με όλους τους κανόνες. Χρειάζεται να υπάρχει το περιοριστικό πλαίσιο για να μην γινόμαστε μάρτυρες καθημερινά τέτοιων περιστατικών. Έβλεπα χθες στην Κηφισιά, έτρεχαν παιδιά με πατίνια με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς κόφτες με πολλά χιλιόμετρα μέσα σε γειτονιά. Πρέπει να υπάρχουν πιστοποιήσεις και προδιαγραφές για τα πατίνια που αγοράζει κάποιος. Χρειάζονται πιστοποιήσεις ότι το πατίνι είναι ασφαλές» περιέγραψε.

«Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση», επανέλαβε και τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση ότι είναι ασφαλισμένο το πατίνι.

Όπως εξήγησε, το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει επίσης σήμανση και αριθμό αναγνώρισης για κάθε πατίνι, ενώ οι δήμοι θα μπορούν να ορίζουν ανώτατο αριθμό οχημάτων ανά περιοχή. Δεν θα μπορούν να τα πετάνε οπουδήποτε, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις, σημείωσε.

«Πρέπει να υπάρχει καθορισμένος αριθμός πατινιών σε κάθε Δήμο» είπε.

«Δεν μπορούμε να είμαστε καθημερινά μάρτυρες τραυματισμών παιδιών», σημείωσε, τονίζοντας πως «τα πατίνια χωρίς περιορισμούς είναι επικίνδυνα τόσο για τους χρήστες όσο και για τους πεζούς».

