Γουρούνες: «Χρειάζεται πλήρης απαγόρευση στα νησιά και σε όλη τη χώρα» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στα τροχαία ατυχήματα που καταγράφονται κάθε καλοκαίρι στα νησιά, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, σε γουρούνες και σε δίκυκλα. Όπως τόνισε, δεν είναι δυνατόν να ενοικιάζονται δίκυκλα σε άτομα χωρίς κράνος ή χωρίς την απαραίτητη άδεια οδήγησης. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι οι λεγόμενες «γουρούνες» θα πρέπει να απαγορευτούν πλήρως στη χώρα, χαρακτηρίζοντάς τες ιδιαίτερα επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια.

Το ζήτημα επανέρχεται κάθε καλοκαίρι στο προσκήνιο, καθώς τα ατυχήματα με ATV στα ελληνικά νησιά αυξάνονται διαρκώς, με αρκετά από αυτά να είναι σοβαρά ή και θανατηφόρα. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., δεκάδες τροχαία με «γουρούνες» καταγράφονται κάθε χρόνο κυρίως σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Ζάκυνθος, ενώ γιατροί σε νησιά κάνουν λόγο για καθημερινά περιστατικά τραυματισμών, κυρίως με νεαρούς τουρίστες που δεν έχουν εμπειρία οδήγησης των συγκεκριμένων οχημάτων.

«Δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιος μηχανάκι χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα», υπογράμμισε, ενώ για τις «γουρούνες» δήλωσε ότι «χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα. Είναι επικίνδυνες».

Αναφερόμενος στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, παρουσίασε το σχέδιο «Κόμβος», το οποίο προβλέπει την αξιοποίηση περίπου 150 αστυνομικών, drones και συστημάτων ζωντανής παρακολούθησης της κυκλοφορίας, με στόχο τη βελτίωση της ροής των οχημάτων και τη μείωση της συμφόρησης στους βασικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η κατάσταση στον Κηφισό παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της παράνομης στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας, τονίζοντας πως είναι απαράδεκτο ένα όχημα παρκαρισμένο σε κεντρικούς δρόμους, όπως η Σόλωνος, να προκαλεί ταλαιπωρία σε χιλιάδες πολίτες. Όπως ανέφερε, η Τροχαία πραγματοποιεί καθημερινούς ελέγχους, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για πιο ενεργή συμμετοχή και των δημοτικών αστυνομιών.