Γουρούνες: «Χρειάζεται πλήρης απαγόρευση στα νησιά και σε όλη τη χώρα» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Ευανθία Τασσοπούλου

Κοινωνία

γουρούνες
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στα τροχαία ατυχήματα που καταγράφονται κάθε καλοκαίρι στα νησιά, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, σε γουρούνες και σε δίκυκλα. Όπως τόνισε, δεν είναι δυνατόν να ενοικιάζονται δίκυκλα σε άτομα χωρίς κράνος ή χωρίς την απαραίτητη άδεια οδήγησης. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι οι λεγόμενες «γουρούνες» θα πρέπει να απαγορευτούν πλήρως στη χώρα, χαρακτηρίζοντάς τες ιδιαίτερα επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια.

Το ζήτημα επανέρχεται κάθε καλοκαίρι στο προσκήνιο, καθώς τα ατυχήματα με ATV στα ελληνικά νησιά αυξάνονται διαρκώς, με αρκετά από αυτά να είναι σοβαρά ή και θανατηφόρα. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., δεκάδες τροχαία με «γουρούνες» καταγράφονται κάθε χρόνο κυρίως σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Ζάκυνθος, ενώ γιατροί σε νησιά κάνουν λόγο για καθημερινά περιστατικά τραυματισμών, κυρίως με νεαρούς τουρίστες που δεν έχουν εμπειρία οδήγησης των συγκεκριμένων οχημάτων.

«Δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιος μηχανάκι χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα», υπογράμμισε, ενώ για τις «γουρούνες» δήλωσε ότι «χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα. Είναι επικίνδυνες».

 

 

Αναφερόμενος στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, παρουσίασε το σχέδιο «Κόμβος», το οποίο προβλέπει την αξιοποίηση περίπου 150 αστυνομικών, drones και συστημάτων ζωντανής παρακολούθησης της κυκλοφορίας, με στόχο τη βελτίωση της ροής των οχημάτων και τη μείωση της συμφόρησης στους βασικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η κατάσταση στον Κηφισό παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της παράνομης στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας, τονίζοντας πως είναι απαράδεκτο ένα όχημα παρκαρισμένο σε κεντρικούς δρόμους, όπως η Σόλωνος, να προκαλεί ταλαιπωρία σε χιλιάδες πολίτες. Όπως ανέφερε, η Τροχαία πραγματοποιεί καθημερινούς ελέγχους, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για πιο ενεργή συμμετοχή και των δημοτικών αστυνομιών.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρδιά: Το απροσδόκητο σημάδι που μπορεί να εμφανιστεί 12 χρόνια πριν από ένα έμφραγμα

Ο Michael Douglas αποκαλύπτει τα σιωπηρά συμπτώματα πριν τον καρκίνο που προκλήθηκε από τον στοματικό έρωτα: «Ξεκίνησε με έ...

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ 3,2 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει

ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Οι πληρωμές που αρχίζουν από τη Δευτέρα

Η σύγκλιση στα συστήματα αντίληψης από τα αυτοκίνητα στα ρομπότ

Η Samsung προειδοποιεί τους χρήστες Galaxy να διαγράψουν «εφαρμογές υψηλού κινδύνου»
περισσότερα
10:39 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Άγιοι Ανάργυροι: Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες – Συνελήφθησαν οι γονείς

Μια νέα υπόθεση παραμέλησης παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες το απόγευμ...
05:53 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Σαν σήμερα 16 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Επέτειοι Δ...
05:38 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 16/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 16/5/2026.
05:00 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Μαΐου

Σάββατο 16 Μαΐου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή. Άγιοι Α...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν