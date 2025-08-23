Αυξάνονται τα ατυχήματα με «γουρούνες» – Πού οφείλεται το πρόβλημα και τι καταγγέλλεται

O σοβαρός τραυματισμός του δισεκατομμυριούχου Τομ Γκρινγουντ σε ατύχημα με «γουρούνα» στη Μύκονο, επαναφέρει στο προσκήνιο τον μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας των συγκεκριμένων οχημάτων. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι απαιτείται πείρα και ικανότητα, για να οδηγήσει κανείς αυτά τα μέσα μετακίνησης, που κυκλοφορούν κατά κόρον το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά.

Οι «γουρούνες» ή αλλιώς ATV, όπως ονομάζονται, έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του καλοκαιρινού σκηνικού στα ελληνικά νησιά και τις τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, μαζί με την τουριστική κίνηση επιστρέφει και η ανησυχία για τα αυξημένα περιστατικά ατυχημάτων.

Το πρόσφατο σοβαρό τροχαίο του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Τομ Γκρίνγουντ με γουρούνα στο νησί της Μυκόνου ήρθε να προστεθεί στον κατάλογο των τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται ATVS οι γνωστές σε όλους μας γουρούνες. Οι ειδικοί εκτιμούν πως αρκετοί από αυτούς που τους οδηγούν δεν γνωρίζουν πώς να τις ελέγξουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Οι γουρούνες είναι το ίδιο επικίνδυνες με όλα τα άλλα οχήματα. Όπως και οι μοτοσικλέτες, όπως και τα αυτοκίνητα. Αυτό το οποίο είναι το πρόβλημα είναι η συμπεριφορά του αναβάτη. Εάν δεν γνωρίζει, κακώς παίρνει ένα τέτοιο όχημα, εάν δεν έχει δίπλωμα και δεν έχει εκπαιδευτεί σε αυτά» σημειώνει ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς.

Για να νοικιάσει κάποιος γουρούνα πάνω από 50 κυβικά εκ. πρέπει να έχει υποχρεωτικά δίπλωμα αυτοκινήτου. Ωστόσο, οι εκπαιδευτές οδήγησης θεωρούν ότι αυτό δεν είναι αρκετό.

«Η πρόταση μας είναι ότι πρέπει να θεσπιστεί δίπλωμα οδήγησης ATV. Εμείς έχουμε καταθέσει στο υπουργείο Μεταφορών και ένα ξεχωριστό πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει και συμπληρωματικά σε αυτούς οι οποίοι έρχονται να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, έτσι ώστε να μπορούν μαζί με το δίπλωμα να έχουν και δεξιότητες χρήσης ATV» δήλωσε στο ΕΡΤΝews o Άρης Ζωγράφος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Να σημειωθεί ότι το 2018 είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία 4 τροχών μοτοσικλετών με κυβισμό μέχρι 125 κυβικά εκατοστά σε ασφαλτοστρωμένους οδούς. Τελικώς η απαγόρευση καταργήθηκε και σήμερα το ισχύον πλαίσιο παρέχει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να θέτει κανόνες για την κυκλοφορία οχημάτων του συγκεκριμένου τύπου.

Τι καταγγέλλεται για τις γουρούνες

Από την πλευρά τους, ιδιοκτήτες, εισαγωγείς και έμποροι των γουρούνων ισχυρίζονται ότι δεν φταίνε τα συγκεκριμένα τετράτροχα, αλλά οι οδηγοί τους, που δεν έχουν την σωστή οδική συμπεριφορά, καθώς τις περισσότερες φορές αυτοί οι οδηγοί δεν έχουν ξαναπιάσει στα χέρια τους το συγκεκριμένο τετράχρονο.

Το ζητούμενο είναι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο Alpha, εάν μπορούν αυτά τα οχήματα να κινούνται μέσα στον αστικό ιστό, εάν επιτρέπεται, καθώς υπάρχουν καταγγελίες που προέρχονται από πολλά νησιά, όπως από Σαντορίνη, Πάρο, Μύκονο και Κρήτη, ότι υπάρχουν γουρούνες οι οποίες νοικιάζονται χωρίς να διαθέτουν δίπλωμα οι αναβάτες, αλλά και χωρίς να έχουν πινακίδες τα ίδια τα τετράτροχα, που σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν στους δρόμους.

Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι των νησιών, αλλά κ των παραθεριστικών περιοχών, είναι αυτή την περίοδο που «πλημμυρίζουν» από τουρίστες, είναι να υπάρχει εντατικός έλεγχος από την Τροχαία για αυτά τα οχήματα.