Τομ Γκρινγουντ: Σε κρίσιμη κατάσταση ο δισεκατομμυριούχος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με γουρούνα στην Μύκονο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δισεκατομμυριούχος Τομ Γκρινγουντ, ιδρυτής μεγάλης εταιρίας ηλεκτρονικών συναλλαγών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με γουρούνα στη Μύκονο. Ο 50χρονος επιχειρηματίας βρισκόταν στο νησί για διακοπές, όταν το όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατα τραύματα.

Ο Greenwood μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί διαπίστωσαν πολλαπλά τραύματα στον θώρακα, τη λεκάνη και το κεφάλι, καθώς και αιμορραγία και θλάση στον εγκέφαλο. Μέχρι τις 2 τα ξημερώματα βρισκόταν στο χειρουργείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε σπληνεκτομή.

Οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο η γουρούνα να αναποδογύρισε και να τον καταπλάκωσε, κάτι που εξηγεί τη σοβαρότητα των τραυμάτων. Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί επιπλοκές, γεγονός που λειτουργεί θετικά για τον ασθενή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η Βαλεντίνα Καραγεωργίου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

