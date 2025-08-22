Τραγωδία στην Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί και αρκετοί τραυματίες από την ανατροπή του τουριστικού λεωφορείου στον Νιαγάρα

Τραγωδία στην Δυτική Νέα Υόρκη την Παρασκευή(22/08), όταν ένα τουριστικό λεωφορείο ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι τελευταίες πληροφορίες του ABC κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς.

Το λεωφορείο κινούνταν από τους Καταρράκτες του Νιαγάρα με κατεύθυνση τη Νέα Υόρκη, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα κατέληξε σε χαντάκι. Όπως μετέδωσε το BBC, επτά άτομα μεταφέρθηκαν σε κέντρο τραυμάτων, ενώ τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομεία της περιοχής. Το δυστύχημα συνέβη στον Διαπολιτειακό 90, τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.

Update -Live stream multiple fatalities and over 30 injured after a tour bus crashed and rolled over on I-90 West in Penbroke, New York. 6 Mercy Flights flew patients to the Buffalo Hospital they are still working removing some trapped patients.

A tour bus carrying passengers from Niagara Falls to New York City overturned on westbound Interstate 90 (I-90) in Pembroke, New York, near mile marker 403.9.

The crash resulted in multiple fatalities and dozens of injuries.

According to reports, the bus collided with a… pic.twitter.com/ttRKbpSgzs — T_CAS videos (@tecas2000) August 22, 2025

Ο τροχονόμος Τζέιμς Ο’Κάλαχαν, εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλούς νεκρούς, πολλούς εγκλωβισμένους και πολλούς τραυματίες», τονίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Πρόσθεσε επίσης: «Οι ζημιές είναι σοβαρές. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι επιβάτες του λεωφορείου δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας, γι’ αυτό και υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που εκτοξεύτηκαν από το λεωφορείο».

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι περισσότεροι επιβάτες ήταν Ινδοί, Κινέζοι και Φιλιππινέζοι, γι’ αυτό και στη διάσωση συμμετέχουν μεταφραστές. Η λίστα επιβατών που έδωσε η εταιρεία του λεωφορείου επιβεβαιώνει ότι στο όχημα επέβαιναν 52 άτομα μαζί με τον οδηγό.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί για το «τραγικό δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο» και πρόσθεσε: «Η ομάδα μου συνεργάζεται στενά με την κρατική αστυνομία και τους τοπικούς αξιωματούχους που εργάζονται για τη διάσωση και την παροχή βοήθειας σε όλους τους εμπλεκόμενους».