Μιανμάρ: Τουλάχιστον 55 νεκροί από έκρηξη σε περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες – ΒΙΝΤΕΟ

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε περιοχή της βόρειας Μιανμάρ, την οποία ελέγχουν αντάρτες.

  • Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε περιοχή της βόρειας Μιανμάρ, η οποία ελέγχεται από αντάρτες. Οι νεκροί εκτιμώνται σε τουλάχιστον 46 έως 59, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 70.
  • Ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός Τα’άνγκ (TNLA), που ελέγχει την περιοχή, υποστηρίζει ότι η έκρηξη οφείλεται σε κατά λάθος πυροδότηση αποθηκευμένων εκρηκτικών μηχανισμών που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν σε ορυχεία.
  • Η χώρα έχει βυθιστεί στον εμφύλιο πόλεμο από το 2021, ενώ ο TNLA έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Δεκάδες είναι οι νεκροί από την έκρηξη σήμερα Κυριακή στη βόρεια Μιανμάρ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, με τους ίδιους να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για δυστύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Ένα μέλος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών της περιφέρειας Νάμχκα, στην Πολιτεία Σαν, έκανε λόγο για 46 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και για 70 τραυματίες. Άλλος διασώστης ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 59. Και οι δύο πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το BBC, οι νεκροί στο χωριό Καούνγκ Τατ είναι τουλάχιστον 55 και τα 25 από τα θύματα ήταν γυναίκες.

Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί στον εμφύλιο πόλεμο αφού ο στρατός ανέλαβε πραξικοπηματικά την εξουσία το 2021. Η στρατιωτική χούντα μάχεται ταυτόχρονα με διάφορες φιλοδημοκρατικές οργανώσεις ανταρτών και με ισχυρές, ένοπλες ομάδες που προέρχονται από τις εθνικές μειονότητες της χώρας.

Ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός Τα’άνγκ (TNLA), μια από τις ισχυρότερες αντάρτικες οργανώσεις της χώρας, ανέφερε ότι γύρω στο μεσημέρι σημειώθηκε έκρηξη σε αποθηκευμένους εκρηκτικούς μηχανισμούς που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν σε ορυχεία και λατομεία.

Από την έκρηξη σκοτώθηκαν «πολλοί χωρικοί» πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των θυμάτων.

Ο TNLA, που ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή, πρόσθεσε ότι τα εκρηκτικά ανήκαν στο οικονομικό τμήμα του και ότι διενεργείται έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

