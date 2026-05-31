Μιανμάρ: Τουλάχιστον 55 νεκροί από έκρηξη σε περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες – ΒΙΝΤΕΟ

Δεκάδες είναι οι νεκροί από την έκρηξη σήμερα Κυριακή στη βόρεια Μιανμάρ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, με τους ίδιους να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για δυστύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Ένα μέλος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών της περιφέρειας Νάμχκα, στην Πολιτεία Σαν, έκανε λόγο για 46 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και για 70 τραυματίες. Άλλος διασώστης ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 59. Και οι δύο πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το BBC, οι νεκροί στο χωριό Καούνγκ Τατ είναι τουλάχιστον 55 και τα 25 από τα θύματα ήταν γυναίκες.

Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί στον εμφύλιο πόλεμο αφού ο στρατός ανέλαβε πραξικοπηματικά την εξουσία το 2021. Η στρατιωτική χούντα μάχεται ταυτόχρονα με διάφορες φιλοδημοκρατικές οργανώσεις ανταρτών και με ισχυρές, ένοπλες ομάδες που προέρχονται από τις εθνικές μειονότητες της χώρας.

Ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός Τα’άνγκ (TNLA), μια από τις ισχυρότερες αντάρτικες οργανώσεις της χώρας, ανέφερε ότι γύρω στο μεσημέρι σημειώθηκε έκρηξη σε αποθηκευμένους εκρηκτικούς μηχανισμούς που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν σε ορυχεία και λατομεία.

Από την έκρηξη σκοτώθηκαν «πολλοί χωρικοί» πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των θυμάτων.

Ο TNLA, που ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή, πρόσθεσε ότι τα εκρηκτικά ανήκαν στο οικονομικό τμήμα του και ότι διενεργείται έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.

⚡️ 🎦Massive explosion in Myanmar, at least 55 dead

At least 55 people were killed and more than 60 injured in a massive explosion at an explosives warehouse in Namkham, Myanmar. pic.twitter.com/f5jfGlkMmf — Middle East Observer (@ME_Observer_) May 31, 2026

46 people were killed and 74 injured in an explosion at a building in Myanmar, where explosives were allegedly stored. pic.twitter.com/duvvuQwkxq — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2026

🔴NEW: A powerful explosion at a gelignite warehouse in Kaungtup village in northeastern Myanmar left at least 55 people dead, including children, and around 70 others injured earlier today. According to reports, the warehouse was controlled by the Ta’ang National Liberation… pic.twitter.com/3GCJx5qU30 — News.Az (@news_az) May 31, 2026

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ