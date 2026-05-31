Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 11χρονος που έπεσε σε γκρεμό 6 μέτρων ενώ κυνηγούσε ένα πουλάκι – Θα νοσηλευτεί στην Παιδοχειρουργική

Ένας 11χρονος στο Ηράκλειο μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για προληπτική παρακολούθηση στην Παιδοχειρουργική Κλινική, αφού έπεσε σε γκρεμό 6 μέτρων ενώ κυνηγούσε ένα πουλάκι. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, αλλά κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω ιατρική επιτήρηση.

  • 11χρονος μεταφέρθηκε στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. Ηρακλείου για προληπτική παρακολούθηση, μετά από πτώση σε γκρεμό 6 μέτρων στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.
  • Ο 11χρονος έπεσε ενώ κυνηγούσε ένα πουλάκι, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.
  • Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του παιδιού, με τις πληροφορίες να είναι καθησυχαστικές, και η νοσηλεία του συνεχίζεται για αυξημένη ιατρική επιτήρηση.

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο (ΠΑ.Γ.Ν.Η.) στο Ηράκλειο μεταφέρθηκε για προληπτική παρακολούθηση στην Παιδοχειρουργική Κλινική, ένας 11χρονος που τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε γκρεμό βάθους περίπου 6 μέτρων στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Το παιδί είχε αρχικά διακομιστεί στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες απεικονιστικές εξετάσεις προκειμένου να εκτιμηθεί η έκταση των τραυμάτων του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του, ωστόσο οι γιατροί έκριναν σκόπιμη τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ για περαιτέρω παρακολούθηση από εξειδικευμένη παιδοχειρουργική ομάδα.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο 11χρονος έπεσε από ύψος περίπου 6 μέτρων ενώ κυνηγούσε κυνηγώντας ένα πουλάκι στην πίσω πλευρά καφετέριας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Η άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών και του ιατρικού προσωπικού επέτρεψε την ταχεία αντιμετώπιση του περιστατικού και τη διενέργεια των αναγκαίων εξετάσεων.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του παιδιού, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να είναι καθησυχαστικές, ενώ η νοσηλεία του στο ΠΑΓΝΗ γίνεται για λόγους αυξημένης ιατρικής επιτήρησης και αξιολόγησης της εξέλιξης των τραυμάτων του.

 

