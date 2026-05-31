«Το Τελευταίο Νησί»: Μαρία και Γιώργος αρνούνται να εγκαταλείψουν το νησί

Η δραματική σειρά της ΕΡΤ1, «Το Τελευταίο Νησί», σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, και με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών, μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.

Η Βασιλική αποκαλύπτει στη Μαρία πως τα βαρέλια που θάφτηκαν στον κήπο της κατέστρεψαν την αυλή του σπιτιού της, συνδέοντας πλέον άμεσα τη Δέσποινα και τον κύκλο της με τη μόλυνση του νησιού.

Καθώς ο Στέφανος κινείται παρασκηνιακά προκειμένου να εξαφανίσει τα ενοχοποιητικά στοιχεία, ο Σταμάτης δείχνει πια έτοιμος να ομολογήσει την αλήθεια, σηκώνοντας το βάρος των ευθυνών του. Στο μεταξύ, ο Παύλος αποφασίζει να μην αφήσει τίποτα στο σκοτάδι και η Μαρία με τον Γιώργο στέκονται στο πλευρό του, αρνούμενοι να εγκαταλείψουν το νησί και τους ανθρώπους του.

Κυριακή 31 Μαΐου 2026, στις 22:00

Επεισόδιο 27ο: «Η εξομολόγηση»

Ο Σταμάτης βασανίζεται από ενοχές και παραδέχεται στην Εύα πως έχει προδώσει τον μοναδικό άνθρωπο που στάθηκε δίπλα του, τον Παύλο. Εκείνη προσπαθεί να τον πείσει να πει όλη την αλήθεια, πριν να είναι αργά. Την ίδια ώρα, η Μαρία και ο Γιώργος έρχονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να χρειαστεί να φύγουν ξανά από τον τόπο που προσπάθησαν να κάνουν σπίτι τους. Η Βασιλική αποκαλύπτει στη Μαρία πως στον κήπο της θάφτηκαν βαρέλια που κατέστρεψαν την αυλή της, συνδέοντας πλέον άμεσα τη μόλυνση με τη Δέσποινα και τον κύκλο της.

Ο Παύλος αποφασίζει να κινηθεί επίσημα προς την Περιφέρεια, ενώ η Δέσποινα προσπαθεί να τον καθησυχάσει και να ελέγξει την κατάσταση από μέσα. Παράλληλα, ο Στέφανος, που διαχειρίζεται το δίκτυο των αποβλήτων και τις «δουλειές» του εργοστασίου, αρχίζει να κινείται στο παρασκήνιο, προσπαθώντας να κρύψει όλα τα στοιχεία που τον ενοχοποιούν. Ο Σταμάτης δείχνει πια έτοιμος να πει την αλήθεια, σηκώνοντας το βάρος των ευθυνών του.

Επεισόδιο 28ο: «Η σύγκρουση»

Οι αποκαλύψεις γύρω από τα τοξικά απόβλητα που έχουν θαφτεί στο νησί πυροδοτούν έναν επικίνδυνο κύκλο συγκρούσεων, φόβου και ενοχών. Ο Παύλος έρχεται αντιμέτωπος με την αλήθεια, όταν ο Σταμάτης ομολογεί τη συμμετοχή του στη μεταφορά των βαρελιών. Την ίδια στιγμή, η Βασιλική αποκαλύπτει πως βαρέλια είχαν θαφτεί ακόμη και στην αυλή του σπιτιού της, ενώ η Δέσποινα και οι δικοί της άνθρωποι προσπαθούν απεγνωσμένα να περιορίσουν τις συνέπειες.

Η άφιξη του Στέφανου στο νησί σηματοδοτεί μια νέα απειλή. Παρά τον φόβο, η Μαρία και ο Γιώργος αποφασίζουν να σταθούν στο πλευρό του Παύλου, αρνούμενοι να εγκαταλείψουν το νησί και τους ανθρώπους του. Καθώς οι εμπλεκόμενοι προσπαθούν να εξαφανίσουν τα ίχνη, ο Παύλος επιχειρεί να έρθει πιο κοντά στην αλήθεια.

Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσίτος

Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης, Κάτια Παπαϊωάννου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Καρανικόλας

Μουσική: Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου

Εκτέλεση παραγωγής: VIEW MASTER FILMS

Παραγωγοί: Γιώργος Κυριάκος, Κώστας Λαμπρόπουλος

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου (Παύλος), Δανάη Σκιάδη (Μαρία), Θοδωρής Αθερίδης (Σταμάτης), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Μάνος), Θανάσης Μπανούσης (Γιώργος), Παναγιώτα Παπαδημητρίου (Βασιλική), Ανδρέας Λαμπρόπουλος (Λάζαρος), Θάνος Αλεξίου (Πέτρος), Νίκος Μέλλος (Στρατής), Ελευθερία Κόμη (Λένα), Θάλεια Παπακώστα (Λίζα) και η Ναταλία Τσαλίκη