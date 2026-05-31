Νέα Υόρκη: Τεράστιο κομμάτι τσιμέντου έπεσε στο κεφάλι 14χρονου – Σώθηκε απο θαύμα – ΦΩΤΟ

Ένα μεγάλο κομμάτι τσιμέντου από την πρόσοψη ενός κτιρίου έπεσε στο κεφάλι ενός εφήβου, ενώ περπατούσε με τους γονείς του στο Κουίνς της Νέας Υόρκης το Σάββατο, ωστόσο μια τέντα φαίνεται να του έσωσε τη ζωή.

Σύμφωνα με την New York Post, o 14χρονος περπατούσε στην 82η Οδό στο Τζάκσον Χάιτς, όταν ένα τριγωνικό κομμάτι σκυροδέματος τον χτύπησε στο κεφάλι γύρω στις 12:15 μ.μ., σύμφωνα με την αστυνομία. Ο διευθυντής του Salon Barber Essentials, που βρίσκεται στη συγκεκριμένη διεύθυνση, είπε ότι άκουσε έναν «δυνατό θόρυβο» και νόμιζε ότι ήταν τροχαίο ατύχημα.

«Άκουσα κάτι σαν δυνατό άνεμο και μετά, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έναν δυνατό θόρυβο», είπε. «Νόμιζα ότι ήταν τροχαίο ατύχημα. Όταν βγήκα έξω, ένα αγόρι καθόταν κάτω και αιμορραγούσε». Δείχνοντας μια μαύρη τέντα, εκεί όπου έπεσε αρχικά το αντικείμενο, είπε: «Νομίζω ότι αυτό του έσωσε τη ζωή».

Ο Ντάνι Μπόι, ο οποίος διευθύνει το γειτονικό κατάστημα Digiso, είπε ότι κάλεσε το 100. «Είδα πολύ κόσμο να έχει μαζευτεί στο πεζοδρόμιο. Όταν είδα το αγόρι, κάλεσα το 100» ανέφερε. «Το κτίριο είναι παλιό, περίπου 100 ετών» πρόσθεσε τονίζοντας ότι δεν έχει δει ποτέ πριν να πέφτει κάτι από αυτό.

«Ούρλιαζε και φώναζε από τον πόνο»

Η Ντέιζι Ρίνκον, που εργάζεται στο κατάστημα, είπε στην New York Post, ότι άκουσε το αγόρι «να ουρλιάζει και να φωνάζει από τον πόνο». «Όταν βγήκα έξω, τον είδα στο έδαφος και οι γονείς του τον κρατούσαν, προσπαθώντας να τον καθίσουν», θυμήθηκε η 22χρονη. «Ήταν λοιπόν μια κατάσταση πραγματικού πανικού».

Μια γυναίκα που πουλούσε κοσμήματα στο σημείο, είπε ότι άκουσε μια κραυγή. «Ήταν μια τρομακτική κραυγή», είπε η γυναίκα. «Λίγο μετά, άκουσα τις σειρήνες. Νόμιζα ότι είχε πιάσει φωτιά. Τρομακτικό. Πολύ τρομακτικό» συνέχισε.

Ο 14χρονος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση

Ο έφηβος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Elmhurst σε σταθερή κατάσταση και αναμένεται να επιβιώσει, σύμφωνα με την αστυνομία.

Φωτογραφίες από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν ένα τριγωνικό κομμάτι σπασμένου σκυροδέματος να βρίσκεται μπροστά από το διώροφο κτίριο, το οποίο είναι διατηρητέο, σύμφωνα με τα αρχεία της πόλης.