Περίεργο εύρημα σε παραλία στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης – Μοιάζει με εξάρτημα πυραυλικού συστήματος

Ακόμα ένα παράξενο αντικείμενο, το οποίο δείχνει να αποτελεί εξάρτημα πυραυλικού συστήματος, ακίνδυνου όμως για τους πολίτες. ξεβράστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη βδομάδα.

Μοιάζει με μεταλλική μπάλα που όπως είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη βδομάδα πρόκειται για εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου ρωσικής κατασκευής που χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό.

Το εξάρτημα αυτό είναι εντελώς ακίνδυνο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Και σε αυτή την περίπτωση Λιμενικό και Αστυνομία απέκλεισαν την ακτή ενώ κλήθηκε κλιμάκιο του στρατού και θα το απομακρύνει.

Δεν δημιουργήθηκε πανικός και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε λουόμενο. Αναμένεται αργότερα σήμερα να απομακρυνθεί.