Περίεργο εύρημα σε παραλία στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης – Μοιάζει με εξάρτημα πυραυλικού συστήματος

Ένα ακόμη παράξενο αντικείμενο, που εκτιμάται ότι είναι ακίνδυνο εξάρτημα πυραυλικού συστήματος, ξεβράστηκε σε παραλία στο Καλό Χωριό στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

  • Ακόμα ένα παράξενο αντικείμενο, που μοιάζει με εξάρτημα πυραυλικού συστήματος, ξεβράστηκε σε παραλία στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.\n- Πρόκειται για εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου ρωσικής κατασκευής, παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί την προηγούμενη βδομάδα.\n- Το εξάρτημα αυτό είναι εντελώς ακίνδυνο, ενώ Λιμενικό και Αστυνομία απέκλεισαν την ακτή και κλήθηκε κλιμάκιο του στρατού για την απομάκρυνσή του.

Ακόμα ένα παράξενο αντικείμενο, το οποίο δείχνει να αποτελεί εξάρτημα πυραυλικού συστήματος, ακίνδυνου όμως για τους πολίτες. ξεβράστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη βδομάδα.

Μοιάζει με μεταλλική μπάλα που όπως είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη βδομάδα πρόκειται για εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου ρωσικής κατασκευής που χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό.

Το εξάρτημα αυτό είναι εντελώς ακίνδυνο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Και σε αυτή την περίπτωση Λιμενικό και Αστυνομία απέκλεισαν την ακτή ενώ κλήθηκε κλιμάκιο του στρατού και θα το απομακρύνει.

Δεν δημιουργήθηκε πανικός και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε λουόμενο. Αναμένεται αργότερα σήμερα να απομακρυνθεί.

Φωτό από ΕΡΤ
