Τραγωδία στη Λαμία: 28χρονος έπεσε από ταράτσα και σκοτώθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε στη Λαμία το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένας 28χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από την ταράτσα τριώροφης πολυκατοικίας. Το συμβάν έλαβε χώρα σε συνοικία της νότιας Λαμίας, με τις συνθήκες της πτώσης να παραμένουν αδιευκρίνιστες και την αστυνομία να διενεργεί προανάκριση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στη Λαμία: Ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, μετά από πτώση από ύψος.
  • Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 15:00 σε συνοικία της νότιας Λαμίας, όταν ο νεαρός έπεσε από την ταράτσα 3οροφης πολυκατοικίας, κάτω από άγνωστες συνθήκες.
  • Το ΑΤ Λαμίας διενεργεί προανάκριση εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για τη μοιραία πτώση, ενώ παραγγέλθηκε και νεκροψία – νεκροτομή.

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στη Λαμία, όταν ένας 28χρονος, έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από ύψος.

Όλα φέρεται να συνέβησαν λίγο μετά τις 15:00 σε συνοικία της νότιας Λαμίας με τον 28χρονο να πέφτει, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, από την ταράτσα 3οροφης πολυκατοικίας.

Φίλος του ενημέρωσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τονάνδρα στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το LamiaReport.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το ΑΤ Λαμίας που διενεργεί προανάκριση εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για τη μοιραία πτώση, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.

 

