Παρίσι: Χιλιάδες φίλαθλοι περιμένουν τους παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν στο Σαμπ ντε Μαρ – ΦΩΤΟ

Χιλιάδες φίλαθλοι της Παρί Σεν Ζερμέν έχουν συγκεντρωθεί στο Σαμπ ντε Μαρς στο Παρίσι για να υποδεχθούν τους παίκτες και να γιορτάσουν την κατάκτηση του δεύτερου Champions League στην ιστορία του συλλόγου

Παρί Σεν Ζερμέν, Παρίσι, φίλαθλοι
πηγή: AP Photo/Emma Da Silva
  • Χιλιάδες φίλαθλοι της Παρί Σεν Ζερμέν έχουν συγκεντρωθεί στο Σαμπ ντε Μαρς, κοντά στον Πύργο του Άιφελ, περιμένοντας την άφιξη των παικτών για τους εορτασμούς της κατάκτησης του δεύτερου Champions League στην ιστορία του συλλόγου.
  • Η αποστολή των Παριζιάνων αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ρουασί και στη συνέχεια να παρελάσει στο Σαμπ ντε Μαρς, ενώ οι φίλαθλοι δηλώνουν ότι «βρισκόμαστε ακόμη στην ευφορία της χθεσινής βραδιάς».
  • Την ίδια ώρα, οι γαλλικές αρχές εξακολουθούν να καταγράφουν τον απολογισμό των επεισοδίων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία οδήγησαν σε εκατοντάδες προσαγωγές και δεκάδες τραυματισμούς.

Χιλιάδες φίλαθλοι της Παρί Σεν Ζερμέν έχουν συγκεντρωθεί στο Σαμπ ντε Μαρς, κοντά στον Πύργο του Άιφελ, περιμένοντας την άφιξη των παικτών για τους εορτασμούς της κατάκτησης του δεύτερου Champions League στην ιστορία του συλλόγου.

Η αποστολή των Παριζιάνων αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ρουασί και στη συνέχεια να παρελάσει στο Σαμπ ντε Μαρς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, πριν από την παρουσία της ομάδας στο «Παρκ ντε Πρενς».

«Βρισκόμαστε ακόμη στην ευφορία της χθεσινής βραδιάς και θέλουμε να συνεχίσουμε τη γιορτή», δήλωσε στο AFP ο 25χρονος φίλαθλος Αμπού, ενώ άλλοι οπαδοί περιέγραψαν την κατάκτηση του τροπαίου ως μια βραδιά γεμάτη ένταση και δυνατά συναισθήματα.

Στην είσοδο του Σαμπ ντε Μαρς είχαν στηθεί πολλαπλά σημεία ελέγχου, με χιλιάδες φιλάθλους να περιμένουν υπομονετικά για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις.

Την ίδια ώρα, οι γαλλικές αρχές εξακολουθούν να καταγράφουν τον απολογισμό των επεισοδίων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία οδήγησαν σε εκατοντάδες προσαγωγές και δεκάδες τραυματισμούς.

Δείτε φωτογραφίες:

