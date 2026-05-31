Παρί Σεν Ζερμέν: Δείτε LIVE τη φιέστα για την κατάκτηση του Champions League

Δείτε σε απευθείας μετάδοση τη φιέστα των θριαμβευτών της Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League. Χιλιάδες φίλαθλοι της PSG έχουν συγκεντρωθεί στο Σαμπ ντε Μαρς, κοντά στον Πύργο του Άιφελ, περιμένοντας την άφιξη των παικτών.

Η αποστολή των Παριζιάνων αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ρουασί και στη συνέχεια να παρελάσει στο Σαμπ ντε Μαρς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, πριν από την παρουσία της ομάδας στο «Παρκ ντε Πρενς».

«Βρισκόμαστε ακόμη στην ευφορία της χθεσινής βραδιάς και θέλουμε να συνεχίσουμε τη γιορτή», δήλωσε στο AFP ο 25χρονος φίλαθλος Αμπού, ενώ άλλοι οπαδοί περιέγραψαν την κατάκτηση του τροπαίου ως μια βραδιά γεμάτη ένταση και δυνατά συναισθήματα.