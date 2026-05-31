Εντυπωσιακοί γαλάζιοι θαλάσσιοι σχηματισμοί στη Λευκάδα – Τους κατέγραψε δορυφόρος – ΦΩΤΟ

Enτυπωσιακή δορυφορική εικόνα από τη Λευκάδα, στην οποία διακρίνονται γαλάζιοι σπειροειδείς σχηματισμοί στην επιφάνεια της θάλασσας.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Λευκάδα, γαλάζιοι θαλάσσιοι σχηματισμοί, δορυφορική εικόνα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εντυπωσιακοί γαλάζιοι σπειροειδείς σχηματισμοί στη θάλασσα, δυτικά της Λευκάδας, αποτυπώθηκαν σε δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης.
  • Οι επιφανειακές «δίνες» σχετίζονται με την παρουσία φερτών υλικών και αιωρούμενων σωματιδίων που μεταφέρονται από τα θαλάσσια ρεύματα.
  • Η εικόνα είναι προϊόν του Ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus και λήφθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μια εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα από τη Λευκάδα έρχεται στη δημοσιότητα. Σε αυτήν φαίνονται εντυπωσιακοί γαλάζιοι σπειροειδείς σχηματισμοί στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει το Meteo, στη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης αποτυπώνεται το νησί της Λευκάδας, δυτικά του οποίου διακρίνονται εντυπωσιακοί σπειροειδείς σχηματισμοί γαλάζιας απόχρωσης στην επιφάνεια της θάλασσας.

Οι εν λόγω επιφανειακές «δίνες» σχετίζονται με την παρουσία φερτών υλικών και αιωρούμενων σωματιδίων κοντά στις ακτές του νησιού, τα οποία αναμειγνύονται και μεταφέρονται από τα επιφανειακά θαλάσσια ρεύματα.

Η δορυφορική εικόνα αποτελεί προϊόν του Ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus και λήφθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, κατά το πέρασμά του πάνω από την Ελλάδα.

Δείτε την εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα:

Λευκάδα, γαλάζιοι θαλάσσιοι σχηματισμοί, δορυφορική εικόνα

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ