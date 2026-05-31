Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Η στιγμή που ο Πέτρος Κωστόπουλος συνοδεύει την κόρη του και την παραδίδει στον γαμπρό – ΒΙΝΤΕΟ

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν το Σάββατο στην Ελλάδα σε φαντασμαγορική τελετή.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του γάμου ήταν η είσοδος της νύφης στον χώρο της τελετής, έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα της, Πέτρο Κωστόπουλο.

Σε βίντεο που ανέβασαν σε Stories στο Instagram ο Πέτρος Κωστόπουλος και η αδερφή της νύφης, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου καταγράφεται η στιγμή που ο πρώην εκδότης συνοδεύει την κόρη του και την παραδίδει στον γαμπρό, λίγα δευτερόλεπτα πριν οι δυο τους ανταλλάξουν όρκους αγάπης.

