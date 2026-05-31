Ελπιδοφόρος: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Η ανακοίνωση από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ένιωσε αδιαθεσία το πρωί της Κυριακής κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο και έχει ήδη εξέλθει απολύτως υγιής, με την αδιαθεσία να οφείλεται σε βεβαρυμένο πρόγραμμα και υπερβολική ζέστη.

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος
  • Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής εξέδωσε ανακοίνωση για την αδιαθεσία που ένιωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Το περιστατικό συνέβη στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού Θεσσαλονίκης.
  • Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «κατά το τέλος του M. Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος αισθάνθηκε ελαφρά αδιαθεσία, λόγω του ιδιαίτερα βεβαρυμένου προγράμματός του και της υπερβολικής ζέστης των ημερών».
  • «Για προληπτικούς λόγους, ο Σεβασμιώτατος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλεως, απ’ όπου ήδη εξήλθε απολύτως υγιής».

Ανακοίνωση εξέδωσε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής για την αδιαθεσία που ένιωσε το πρωί της Κυριακής ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής:

«Από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος συλλειτούργησε κατά την Εορτή της Πεντηκοστής μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και του Θεοφ. Επισκόπου Φωκαίας κ. Ιωάννου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρετσούς.

Κατά το τέλος του M. Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος αισθάνθηκε ελαφρά αδιαθεσία, λόγω του ιδιαίτερα βεβαρυμένου προγράμματός του και της υπερβολικής ζέστης των ημερών.

Για προληπτικούς λόγους, ο Σεβασμιώτατος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλεως, απ’ όπου ήδη εξήλθε απολύτως υγιής.»

