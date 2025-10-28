Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Το μεγάλο ΟΧΙ των ηρώων του 1940 είναι ένα παντοδύναμο ΝΑΙ στην ελευθερία και στην αλήθεια

Enikos Newsroom

διεθνή

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Το μεγάλο ΟΧΙ των ηρώων του 1940 είναι ένα παντοδύναμο ΝΑΙ στην ελευθερία και στην αλήθεια

Στο αληθινό, βαθύτερο και διαχρονικό μήνυμα του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου του 1940, αναφέρεται ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στην εγκύκλιό του με αφορμή την συμπλήρωση 85 ετών από την ιστορική επέτειο.

Ο Αρχιεπίσκοπος τονίζει ότι «οι γενναίοι Έλληνες ύψωσαν ένα κατηγορηματικό και ιερό ΟΧΙ μπροστά στην απειλή της φασιστικής επέμβασης και ενώπιον των δεινών που έμελλε να επακολουθήσουν μετά την αντίσταση που προέβαλαν στις δυνάμεις του Άξονα με κατάληξη την απάνθρωπη ναζιστική κατοχή».

Εξάλλου, επισημαίνει ότι, εάν υπήρξε ποτέ κατά τη μακραίωνη ιστορία του ελληνικού έθνους παράδειγμα ότι το «ΟΧΙ είναι πραγματικό ΟΧΙ, αυτό είναι το μεγάλο ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου, ένα ΟΧΙ που το εννοούσαν εκφράζοντας όχι μόνο την άρνηση της δουλείας, αλλά και μια δυναμική κατάφαση, ένα παντοδύναμο ΝΑΙ στην ελευθερία και στην αλήθεια».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, μάλιστα, παραλληλίζει τους ήρωες του 1940 με τους αθάνατους ήρωες του 1821 και σημειώνει ότι «όπως εκείνοι έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας, έτσι και αυτοί πότισαν το δένδρο της ελευθερίας με τη θυσία τους, χωρίς μερικοί από αυτούς να απολαύσουν τους καρπούς της».

Επιπροσθέτως, αναφέρεται στο κοινό όραμά τους «που υπερβαίνει τα όρια αυτού του κόσμου, διότι εκτείνεται προς τη βασιλεία των ουρανών, όπου βασιλεύουν η δικαιοσύνη, η ειρήνη και η πραγματική ελευθερία. Βροντοφώναξαν το ΟΧΙ στους τυράννους αυτού του κόσμου, γιατί η καρδιά τους έψελνε το ΝΑΙ προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό».

Επιπλέον, καλεί τους πιστούς να ανανεώσουν «με ταπείνωση και αποφασιστικότητα την πορεία τους στα ίχνη των ηρώων του 1940 και να εκφράσουν ένα ΟΧΙ αληθινό και αμετάθετο εναντίον της τυραννίας, της αδικίας, της σκληροκαρδίας και κάθε μορφής κακοπραγίας, έτσι ώστε η φωνή του ΝΑΙ να συνιστά έμπρακτη ομολογία στην αλήθεια, στην ελευθερία, στην ευγένεια των ηθών και στην αληθινή φιλοπατρία, που αγαπάει την πατρίδα χωρίς να μισεί τους άλλους».

Τέλος, προτρέπει τους πιστούς να φανούν άξιοι διάδοχοι των ηρώων του 1940, με ένα ηρωικό ΟΧΙ στην κάθε κατάχρηση εξουσίας και ένα γενναίο ΝΑΙ στην ελευθερία, την οποία ο Κύριός μας χαρίζει σε όποιον τον ακολουθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι ο σύντροφός σας σάς αγαπάει άνευ όρων

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Μεγάλη διαφορά στις συντάξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα

IRIS: Εκρηκτική αύξηση κατά 88% στις συναλλαγές το 2024 – Έφτασαν τα 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

YouTuber επισκέφτηκε την πιο «απάνθρωπη» πόλη στη Γη – «Αν η κόλαση υπάρχει, σίγουρα μοιάζει με αυτό το μέρος»
περισσότερα
21:39 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Ιαπωνία: Πώς η νέα πρωθυπουργός επιχείρησε να «γοητεύσει» τον Τραμπ κατά την επίσκεψή του στο Τόκιο – Γκολφ, αμερικανικό βοδινό και σπάνιες γαίες

Αμερικανικό βοδινό κρέας, συμφωνίες συνεργασίας, παροχή στήριξης για την υποψηφιότητά του για ...
20:20 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Ένοχη 18χρονη μουσικός του δρόμου για «δυσφήμιση» του στρατού – Γιατί εξόργισε το Κρεμλίνο

Ένοχη για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού κρίθηκε μία 18χρονη Ρωσίδα μουσικός του δρόμου, η οπ...
20:04 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Εξαπέλυσε αεροπορικό βομβαρδισμό στην Πόλη της Γάζας – Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες στην συνοικία Σάμπρα

Αεροσκάφη του Ισραήλ βομβάρδισαν την Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγη ώρα αφού το πρ...
19:54 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Το Ισραήλ κατηγορεί την Χαμάς ότι «σκηνοθετεί» την εύρεση σορών ομήρων- Το βίντεο των IDF που προκάλεσε οργή

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο ισχυρίζονται ότι άνδρες...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς