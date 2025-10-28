Grand Hotel: Η Αλίκη μαθαίνει ότι ο Χατζημήτρος καλύπτει τον δολοφόνο του Πέτρου, απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Γεμάτο αποκαλύψεις είναι το νέο επεισόδιο της σειράς του “Grand Hotel” σήμερα στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο με τα κλειδιά και συνειδητοποιούν πως κάποιος προσπαθεί να τους αποκαλύψει ένα όνομα… Νίκος Μήχας!

Αυτό το στοιχείο θα βοηθήσει τον Χρόνη να ανακαλύψει πολλά για τον θάνατο της Λυδίας, ο οποίος φαίνεται να έχει πολλά κοινά σημεία με αυτόν του Ιεζεκιήλ… Ένα ολόκληρο κόλπο στήνεται για να μπορέσουν να παγιδέψουν τον Ρήγα και να καταλάβουν τη σχέση που είχε με αυτόν τον Νίκο Μήχα.

Και μέσα σε όλα αυτά, η Φρίντα αποφασίζει να εξομολογηθεί τον έρωτά της στον Άρη… Ο Διονύσης τηλεφωνεί στην αστυνομία και αποκαλύπτει ένα στοιχείο που ανυπομονούσαν να ακούσουν…

Η Αλίκη μαθαίνει από την Στέλλα όσα άκουσε στη φυλακή για την δολοφονία του Πέτρου και η αναφορά στο όνομα του Χατζημήτρου της κινεί την περιέργεια και αποφασίζει να μάθει περισσότερα για αυτόν.

Δείτε το Trailer

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου