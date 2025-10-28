Grand Hotel: Η Αλίκη μαθαίνει ότι ο Χατζημήτρος καλύπτει τον δολοφόνο του Πέτρου, απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Η Αλίκη μαθαίνει ότι ο Χατζημήτρος καλύπτει τον δολοφόνο του Πέτρου, απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Γεμάτο αποκαλύψεις είναι το νέο επεισόδιο της σειράς του “Grand Hotel” σήμερα στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο με τα κλειδιά και συνειδητοποιούν πως κάποιος προσπαθεί να τους αποκαλύψει ένα όνομα… Νίκος Μήχας!

Αυτό το στοιχείο θα βοηθήσει τον Χρόνη να ανακαλύψει πολλά για τον θάνατο της Λυδίας, ο οποίος φαίνεται να έχει πολλά κοινά σημεία με αυτόν του Ιεζεκιήλ… Ένα ολόκληρο κόλπο στήνεται για να μπορέσουν να παγιδέψουν τον Ρήγα και να καταλάβουν τη σχέση που είχε με αυτόν τον Νίκο Μήχα.

Και μέσα σε όλα αυτά, η Φρίντα αποφασίζει να εξομολογηθεί τον έρωτά της στον Άρη… Ο Διονύσης τηλεφωνεί στην αστυνομία και αποκαλύπτει ένα στοιχείο που ανυπομονούσαν να ακούσουν…

Η Αλίκη μαθαίνει από την Στέλλα όσα άκουσε στη φυλακή για την δολοφονία του Πέτρου και η αναφορά στο όνομα του Χατζημήτρου της κινεί την περιέργεια και  αποφασίζει να μάθει περισσότερα για αυτόν.

Δείτε το Trailer

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι ο σύντροφός σας σάς αγαπάει άνευ όρων

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Μεγάλη διαφορά στις συντάξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα

IRIS: Εκρηκτική αύξηση κατά 88% στις συναλλαγές το 2024 – Έφτασαν τα 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

YouTuber επισκέφτηκε την πιο «απάνθρωπη» πόλη στη Γη – «Αν η κόλαση υπάρχει, σίγουρα μοιάζει με αυτό το μέρος»
περισσότερα
19:15 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Να μ’αγαπάς: Η Νικαίτη αποφασίζει να βγάλει από τη μέση τα δίδυμα, απόψε στις 20:00 στον Alpha

Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας στο νέο επεισόδιο της σειράς R...
15:19 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Φάρμα: Ποιοι παίκτες πιστεύουν ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσης;

Στο χθεσινό επεισόδιο της “Φάρμας” , ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε τη διάλυση...
14:05 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Άγιος Έρωτας: Η Χλόη επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο

Επανασυνδέσεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:...
13:42 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η συγκινητική εξομολόγηση της Λένας στον παππού της

Το λάθος της Αγγελικής στο γραφείο που μπορεί να της στοιχίσει στο νέο επεισόδιο της σειράς &#...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς