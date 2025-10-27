Grand Hotel: Ο Άρης δημοσιεύει τη φωτογραφία της πρώτης γυναίκας του Ρήγα

Νέοι γρίφοι κάνουν την εμφάνισή τους στο σημερινό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη με την Φρίντα σκαλίζουν το παρελθόν και την υπόθεση του φόνου της Βασιλικής Ασλάνογλου, ενώ ο Άρης ρωτά τον Βλάσση για τη δολοφονία της Ρεγγίνας Θωμοπούλου.

Κι ενώ εκείνος κατηγορεί τον Χατζημήτρο, ο Άρης παρατηρεί ένα καπέλο σοφέρ στα πράγματά του.

Η Αλίκη βρίσκει άρθρα του Φιλιππόπουλου που αμφισβητούν ότι δολοφόνος της Βασιλικής ήταν ο Αλέξανδρος και ρωτάει ευθέως τον Άρη τι παραπάνω γνωρίζει για τον φόνο της Βασιλικής…

Ο Χαραλάμπης αρχίζει να καταλαβαίνει το σχέδιο του Χατζημήτρου και ζητάει εγγυήσεις, η θέση του, όμως, είναι ήδη δύσκολη.

Ο Άρης δημοσιεύει τη φωτογραφία της πρώτης γυναίκας του Ρήγα για να μάθουν το όνομά της.

Ένας νέος γρίφος φτάνει στον αστυνόμο Κομνηνό, που τον οδηγεί στο Grand Hotel και σε ένα παιχνίδι με κλειδιά, το οποίο τελικά καλούνται να λύσουν η Αλίκη και ο Άρης …

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου