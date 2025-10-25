Grand Hotel: Ο Άρης αποκαλύπτει στην Αλίκη τον έρωτά του για εκείνη – Περιλήψεις επόμενων επεισοδίων

Εξομολογήσεις και αποκαλύψεις που σοκάρουν έρχονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Αντ1 “Grand Hotel“.

Η Αλίκη με την Φρίντα σκαλίζουν το παρελθόν και την υπόθεση του φόνου της Βασιλικής Ασλάνογλου.

Η Αλίκη βρίσκει άρθρα του Φιλιππόπουλου που αμφισβητούν ότι δολοφόνος της Βασιλικής ήταν ο Αλέξανδρος και ρωτάει ευθέως τον Άρη τι παραπάνω γνωρίζει για τον φόνο της Βασιλικής…

Ο Χαραλάμπης αρχίζει να καταλαβαίνει το σχέδιο του Χατζημήτρου και ζητάει εγγυήσεις. Ένας νέος γρίφος φτάνει στον αστυνόμο Κομνηνό, που τον οδηγεί σε ένα παιχνίδι με κλειδιά, το οποίο τελικά καλούνται να λύσουν η Αλίκη και ο Άρης …

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο με τα κλειδιά και συνειδητοποιούν πως κάποιος προσπαθεί να τους αποκαλύψει ένα όνομα… Νίκος Μήχας!

Ένα ολόκληρο κόλπο στήνεται για να μπορέσουν να παγιδέψουν τον Ρήγα και να καταλάβουν τη σχέση που είχε με αυτόν τον Νικόλαο Μήχα. Και μέσα σε όλα αυτά, η Φρίντα αποφασίζει να εξομολογηθεί τον έρωτά της στον Άρη…

Η Αλίκη μαθαίνει από την Στέλλα όσα άκουσε στη φυλακή για τη δολοφονία του Πέτρου και η αναφορά στο όνομα του Χατζημήτρου της κινεί την περιέργεια και αποφασίζει να μάθει περισσότερα για αυτόν.

Ο Ρήγας αισθάνεται ότι απειλείται και προσπαθεί να πάρει μέτρα ασφαλείας εν όψει της δημοπρασίας που θα λάβει χώρα στο Grand Hotel. Ο Άρης άθελά του πληγώνει την Φρίντα, κάτι που οδηγεί σε μια νέα σύγκρουση με την Αλίκη.

Αυτό θα τον κάνει να χάσει τον έλεγχο και να της αποκαλύψει το μεγαλύτερο μυστικό του: τον έρωτά του γι’ αυτήν…

Η Αλίκη είναι σοκαρισμένη από το φιλί του Άρη και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να ξεκαθαρίσει τη θέση της.

Ακόμα μεγαλύτερο είναι το σοκ της όταν μαθαίνει από τον Χαραλάμπη ότι ο Άρης έχει κάποια κρυφή συνεργασία με τον Χατζημήτρο, μια που υπάρχει το όνομά του στις επιταγές του Χατζημήτρου.

Ένα ανώνυμο σημείωμα θα οδηγήσει τόσο την Αλίκη όσο και τον Άρη στη ρεσεψιόν για να παραλάβουν ένα δέμα που περιέχει ένα ακόμη στοιχείο…

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου