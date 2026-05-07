Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει την Ευρώπη «εκκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών»

Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Τραμπ

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε τη νέα Εθνική Αντιτρομοκρατική Στρατηγική, στην οποία ο Λευκός Οίκος περιγράφει τις βασικές απειλές για την αμερικανική ασφάλεια. Το κείμενο αναφέρεται σε ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, σε ναρκωτρομοκράτες και διεθνείς συμμορίες, αλλά και σε «βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς».

Οι τρεις βασικές απειλές για τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με το στρατηγικό κείμενο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν στο επίκεντρο τρεις βασικές κατηγορίες απειλών. Η πρώτη αφορά τους ναρκωτρομοκράτες και τις διεθνείς συμμορίες. Η δεύτερη αφορά τις ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Η τρίτη αφορά τους «βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς», στους οποίους το έγγραφο περιλαμβάνει αναρχικούς και αντιφασίστες.

Η αναφορά στους εξτρεμιστές της αριστεράς αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία της νέας στρατηγικής. Το κείμενο αποτυπώνει τη γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση Τραμπ σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και αντιτρομοκρατικής πολιτικής.

Στο επίκεντρο οι τζιχαντιστικές οργανώσεις

Η στρατηγική δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις οργανώσεις που οι ΗΠΑ θεωρούν βασικούς εκφραστές της διεθνούς ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Αλ Κάιντα, η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο, το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία και στο Ιράκ, καθώς και το ISIS-Khorasan, το παρακλάδι της οργάνωσης στην Ασία.

Το κείμενο αναφέρεται επίσης στη Μουσουλμανική Αδελφότητα. Ο σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, Σεμπάστιαν Γκόρκα, χαρακτήρισε την οργάνωση «πρόγονο των σύγχρονων τζιχαντιστικών οργανώσεων».

Η κριτική του Λευκού Οίκου στην Ευρώπη

Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει και επικριτική αναφορά στην Ευρώπη και στις μεταναστευτικές πολιτικές που εφαρμόζουν ευρωπαϊκές χώρες. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες οργανώσεις αξιοποιούν τα ανοιχτά σύνορα και τις συνθήκες που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση.

«Είναι πασίδηλο ότι αυτές οι καλά οργανωμένες εχθρικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τα ανοικτά σύνορα και τα ιδανικά της παγκοσμιοποίησης με τα οποία συνδέονται. Όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες, κι όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει», αναφέρεται στο έγγραφο του Λευκού Οίκου.

Η απειλή μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Ο Σεμπάστιαν Γκόρκα υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά τρομοκρατικών οργανώσεων περιόρισαν τη δράση τους, αλλά ταυτόχρονα οδήγησαν σε μια πιο διάχυτη και δυσκολότερα ανιχνεύσιμη απειλή. Ως παράδειγμα ανέφερε την επίθεση με φορτηγό, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς του 2025, στη Νέα Ορλεάνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα στρατηγική των ΗΠΑ στοχεύει στην αποκοπή των πηγών χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται για τη στρατολόγηση νέων μελών. Η Ουάσιγκτον δίνει, επίσης, βάρος στην αντιμετώπιση της ιδεολογίας που, κατά την αμερικανική κυβέρνηση, τροφοδοτεί τη σύγχρονη τζιχαντιστική τρομοκρατία.

«Πρέπει να αποθαρρύνουμε, πρέπει να αποδυναμώσουμε και πρέπει να απονομιμοποιήσουμε», δήλωσε ο Γκόρκα, προσθέτοντας: «Αντιμετωπίζουμε την ιδεολογία πολύ σοβαρά».

Το νέο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής πολιτικής

Με τη νέα αντιτρομοκρατική στρατηγική, οι ΗΠΑ επιχειρούν να συνδυάσουν την καταπολέμηση οργανώσεων, τη διακοπή της χρηματοδότησης και την αντιμετώπιση της ιδεολογικής επιρροής. Το κείμενο δείχνει ότι ο Λευκός Οίκος αντιμετωπίζει την τρομοκρατική απειλή όχι μόνο ως στρατιωτικό ζήτημα, αλλά και ως θέμα ασφάλειας, πολιτικής και πρόληψης.

