Κρήτη: Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 96 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

Στον εντοπισμό δύο λεμβών και στην περισυλλογή 96 παράτυπων μεταναστών προχώρησε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αεροσκάφος της Frontex εντόπισε τις δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή. Στη συνέχεια, οι δυνάμεις του Λιμενικού προχώρησαν στην ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, όπου οι αρμόδιες Αρχές θα ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και παροχής συνδρομής.