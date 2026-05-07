Κρήτη: Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 96 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

λιμενικό

Στον εντοπισμό δύο λεμβών και στην περισυλλογή 96 παράτυπων μεταναστών προχώρησε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αεροσκάφος της Frontex εντόπισε τις δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή. Στη συνέχεια, οι δυνάμεις του Λιμενικού προχώρησαν στην ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, όπου οι αρμόδιες Αρχές θα ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και παροχής συνδρομής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί συμπεριφέρομαι ξανά σαν παιδί όταν συναντιέμαι με την οικογένειά μου;

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ενίσχυση των υπηρεσιών με 88 συμβασιούχους – Οι θέσεις εργασίας

Εξαγωγές: Δεύτερος μήνας πτώσης το 2026 – Αντέχουν τα τρόφιμα

Η αναβάθμιση του Gemini 3.1 φέρνει νέες δυνατότητες στο Google Home

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:10 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Μεσαρά: Πυροβολισμοί και ξύλο για… ελαιόδεντρα – Αντιδήμαρχος ανάμεσα στους εμπλεκομένους

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε στη Μεσαρά, σε Καπαριανά και Ρουφά, με αφορμή πρόσφατες αγροζημιές ...
00:25 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Διώρυγα Κορίνθου: Νέες εικόνες από το σημείο που βρέθηκε η ανήλικη να… επιπλέει – Δείτε φωτογραφίες

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στη Διώρυγα της Κορίνθου, όταν ένα ανήλικο κορίτσι εντ...
23:30 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Δολοφονία στην Κρήτη: Απομακρύνεται το σενάριο της ενέδρας θανάτου, εκτιμούν οι αρχές – Τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα, οι μαρτυρίες και οι φόβοι για βεντέτα – ΒΙΝΤΕΟ

Η δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα στο Ηράκλειο ήταν εν τέλει απόρροια μίας ενέδρας θανάτ...
23:06 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Θρίλερ στη Διώρυγα Κορίνθου: Ανήλικη εντοπίστηκε να επιπλέει εντός του καναλιού – Η επιχείρηση για την διάσωσή της

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στη Διώρυγα της Κορίνθου, όταν ένα ανήλικο κορίτσι εντ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή