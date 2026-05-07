Λευκός Οίκος: Συνάντηση Γουίτκοφ – Ουμέροφ στο Μαϊάμι

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί εντός της εβδομάδας στο Μαϊάμι με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με πηγές του Γερμανικού Πρακτορείου στον Λευκό Οίκο.

Οι ίδιες πηγές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το ακριβές χρονοδιάγραμμα της συνάντησης ή για τους σκοπούς της. Στο Κίεβο, η συνάντηση δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως σε αυτό το στάδιο.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν μόνο ότι ο κ. Ουμέροφ δεν μπόρεσε να συμμετάσχει σε ακρόαση στο ουκρανικό κοινοβούλιο, επειδή βρίσκεται σε ταξίδι στο εξωτερικό.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

