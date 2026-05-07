MasterChef: Η μπριγάδα που κέρδισε την Ομαδική Δοκιμασία – Δείτε βίντεο

Η μπλε μπριγάδα κέρδισε τη χθεσινή (6/5) Ομαδική Δοκιμασία του MasterChef, μετά την ολοκλήρωση του μαγειρικού σκέλους και τη δοκιμή των πιάτων από τους κριτές. Η μπλε ομάδα παρουσίασε comfort μενού, ενώ η κόκκινη μπριγάδα παρουσίασε fine dining μενού.

Οι κριτές ξεκίνησαν τη δοκιμή από τα ορεκτικά. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ο Σωτήρης Κοντιζάς διαφώνησαν αρχικά ως προς τον όρο «comfort», καθώς ο καθένας έδωσε τη δική του ερμηνεία.

Στη συνέχεια, οι κριτές εξέφρασαν διαφορετική άποψη για το ποιο ορεκτικό ήταν καλύτερο. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έδειξε την προτίμησή του στο πιάτο της κόκκινης ομάδας, το οποίο επιμελήθηκε ο Πάνος, σημειώνοντας πως εξυπηρετούσε πλήρως τον σκοπό του.

«Είναι δύο πολύ ωραίες προσπάθειες, τεχνικά και γευστικά. Θεωρώ ότι της κόκκινης είναι το απόλυτο. Μου θυμίζει λαδερά φασολάκια 100%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά, ο Σωτήρης Κοντιζάς εξήγησε γιατί προτιμά το πιάτο της μπλε ομάδας. «Εγώ, σε αυτό που είπε ο Λεωνίδας για τα φασολάκια των κόκκινων, θεωρώ ότι έχουν πετύχει το απόλυτο -αν έχουμε λαδερά φασολάκια αλλιώς στο πιάτο- αν αφαιρέσουμε τη μους με τη φέτα από το πιάτο και βάλουμε σταγόνες από αυτό το στοιχείο», σχολίασε.

Ο Πάνος Ιωαννίδης πρόσθεσε τη δική του οπτική και εστίασε στις αναλογίες των πιάτων. «Το μόνο που θα κρίνω είναι οι αναλογίες. Η αναλογία των μπλε, για μένα, είναι πολύ πιο σωστή. Η αναλογία των κόκκινων, σε σχέση με την κρέμα, τρώω περισσότερο κρέμα φέτας, παρά από πάνω αυτό το πολύ ωραίο και καλοστημένο θέμα που έχουν βάλει με τη σαλάτα», ανέφερε.

«Κι εγώ με τον Πάνο συμφωνώ», συμπλήρωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υπογράμμισε στη συνέχεια τη σημασία της δημιουργικής διαφωνίας ανάμεσα στους κριτές. «Εντάξει, παιδιά, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά και νόστιμα, και είναι θετικό ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου έχουμε δύο πολύ καλές προσπάθειες και μπορούμε να διαφωνούμε δημιουργικά», τόνισε.

Η Ομαδική Δοκιμασία ολοκληρώθηκε με τη δοκιμή των γλυκών, τα οποία είχαν ως βασικό υλικό τα φρούτα του δάσους. Και σε αυτή την κατηγορία, η πλάστιγγα έγειρε προς τους μπλε, οι οποίοι παρουσίασαν ένα εξαιρετικό ραβανί. Οι κριτές στάθηκαν ιδιαίτερα στο σιρόπι του, το οποίο αποτελούσε και το πιο απαιτητικό μέρος της συνταγής.

Αντίθετα, το γλυκό των κόκκινων είχε αρκετές αστοχίες. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στάθηκε στη μαρέγκα και στα επιμέρους στοιχεία του πιάτου. «Είχαμε μια μαρέγκα, η οποία είναι ασπράδι με λίγη άχνη. Αυτό δημιουργεί μια εύθραυστη μαρέγκα, η οποία δεν είναι και τρομερά ευχάριστη, δηλαδή δεν έχει όγκο όταν την τρως. Οπότε, αυτή είναι η μια παρατήρηση και το λέω γιατί είναι βασικό στοιχείο, ώστε να χτίσουν γύρω από το γλυκό. Γευστικά, θεωρώ ότι με κάποιο μαγικό τρόπο εδώ έχουμε καταφέρει να είναι αδύναμα τα στοιχεία», επισήμανε.

Οι κριτές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το comfort μενού της μπλε μπριγάδας ήταν πιο εύγευστο και πιο ευπαρουσίαστο. Η μπλε ομάδα κέρδισε την Ομαδική Δοκιμασία και πήρε το «αίμα της πίσω» από την αντίπαλη ομάδα, η οποία είχε επικρατήσει στις δύο προηγούμενες δοκιμασίες.

«Οπότε, μπλε», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τον Πάνο Ιωαννίδη να επαναλαμβάνει τα λόγια του και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να συμφωνεί. «Νομίζω ναι. Εδώ που είμαστε, είναι ξεκάθαρο κιόλας. Μας βοηθάει, δηλαδή, η απόσταση που έχουν οι δύο περιπτώσεις και η δοκιμασία καταλήγει στους μπλε», συμπλήρωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Χάρης παρέμεινε ασφαλής και εκτός κινδύνου, ενώ ο Μιχάλης απέκτησε το πλεονέκτημα να σώσει έναν παίκτη από την μπριγάδα που έχει ήδη μαύρη ποδιά.