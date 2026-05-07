Τα μάτια ψηλά στον ουρανό: Η Πολεμική Αεροπορία ετοιμάζει υπερθέαμα στον Φλοίσβο

Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει τα 95 χρόνια από την ίδρυσή της και ετοιμάζει ένα εντυπωσιακό Air Show στον Φλοίσβο, με τη συμμετοχή όλων των μέσων που διαθέτει. Αναλυτικά το πρόγραμμα της Κυριακής, 10 Μαΐου 2026.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Με ένα εντυπωσιακό Air Show την Κυριακή, 10 Μαΐου 2026, στις 18:00 η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει τα 95 χρόνια από την ίδρυσή της.

Στο Air Show έχουν ανακοινωθεί συμμετοχές που καλύπτουν όλο το φάσμα της ελληνικής αεροπορικής ισχύος, από ιστορικά κειμήλια μέχρι τα πιο σύγχρονα μαχητικά.

Συγκεκριμένα, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν το θρυλικό Spitfire MJ755, το οποίο αποτελεί το ιστορικό έμβλημα της αεροπορίας μας, καθώς και τα εμβληματικά F-4 Phantom που συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Την παράσταση αναμένεται να κλέψουν τα σύγχρονα μαχητικά Rafale και τα αναβαθμισμένα F-16 Viper, τα οποία θα εκτελέσουν ελιγμούς υψηλών επιδόσεων πάνω από τον Σαρωνικό.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η συμμετοχή της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων «Ζευς» με το ειδικά βαμμένο F-16, καθώς και της Ομάδας «Δαίδαλος» με το αεροσκάφος T-6A Texan II. Πέρα από τα μαχητικά, είναι πολύ πιθανό να δούμε διελεύσεις από μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τη συμμετοχή αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας, οι οποίες παραδοσιακά τιμούν τη γιορτή της Αεροπορίας με κοινές διελεύσεις.

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στην περιοχή γύρω από το άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Η ιστορία της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας αποτελεί μια διαδρομή γεμάτη ηρωισμό, πρωτοπορία και διαρκή προσπάθεια για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αντανακλώντας τις περιπέτειες και τις φιλοδοξίες του ίδιου του ελληνικού κράτους. Αν και η χρήση αεροσκαφών για στρατιωτικούς σκοπούς στην Ελλάδα ξεκίνησε ήδη από τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912, το έτος 1930 αποτελεί το επίσημο ορόσημο, καθώς τότε ιδρύθηκε το Υπουργείο Αεροπορίας και η Αεροπορία κατέστη αυτοτελής κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Φέτος, συμπληρώνοντας 95 χρόνια από αυτό το ιστορικό σημείο αναφοράς, η Πολεμική Αεροπορία δεν κοιτάζει μόνο πίσω με υπερηφάνεια, αλλά ατενίζει το μέλλον ως μια από τις ισχυρότερες και πιο σύγχρονες αεροπορικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία διανύει μια από τις πιο παραγωγικές περιόδους της ιστορίας της, υλοποιώντας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού που την καθιστά υπολογίσιμη δύναμη σε διεθνές επίπεδο. Η ραχοκοκαλιά του στόλου αποτελείται από τα F-16, τα οποία αναβαθμίζονται σταδιακά στο επίπεδο Viper, την πιο προηγμένη έκδοση του τύπου παγκοσμίως. Αυτή η αναβάθμιση προσφέρει στα αεροσκάφη ραντάρ τεχνολογίας AESA και δυνατότητες δικτυοκεντρικού πολέμου, επιτρέποντάς τους να συνεργάζονται άψογα με άλλες μονάδες και να κυριαρχούν στο σύγχρονο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μάχης.

Παράλληλα, η ένταξη των γαλλικών μαχητικών Rafale αποτέλεσε μια στρατηγική κίνηση ματ, καθώς εισήγαγε στο ελληνικό οπλοστάσιο όπλα στρατηγικού χαρακτήρα, όπως ο πύραυλος Meteor, ο οποίος προσφέρει δυνατότητα πλήγματος πέραν του οπτικού ορίζοντα με πρωτοφανή ακρίβεια. Τα Rafale μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως φορείς ταυτόχρονα 2 στρατηγικών πυραύλων Cruise Scalp, εμβέλειας 500+ χλμ.